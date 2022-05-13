人民网布鲁塞尔5月12日电 （记者张朋辉）5月12日，集兆嘉碳中和集团与比利时安特卫普-布鲁日港口管理局举行战略合作签字仪式。双方将在绿色港口和“双碳”领域紧密合作。据悉，这是比利时安特卫普港和泽布鲁日港自今年4月正式合并以来的首个对华合作项目。

比利时安特卫普-布鲁日港是欧洲第二大港口、最大出口港、最大汽车港，多年来高度重视对华合作并取得丰硕成果，积极参与共建“一带一路”。集兆嘉是中国阳光七星投资集团的子公司，是具有垂直生态整合能力的全球性新能源商用智能汽车公司，在中、美、英三地设立了营运总部。

比利时安特卫普-布鲁日港首席商务官、原比利时泽布鲁日港务局局长汤姆·奥特基耶（Tom Hautekiet）与集兆嘉集团首席执行官理查德·马丁在合作协议上签字。双方将合作打造绿色低碳港口，进一步为航运和物流企业提供更加优质、可靠的服务，促进中国和欧洲的经济贸易往来。

阳光七星投资集团主席吴征表示，集兆嘉将以此次与比利时安特卫普-布鲁日港口管理局的朕略合作为契机，在比利时安特卫普-布鲁日港启动车船自动化试点，为接下来正式登陆欧盟市场打好基础。欧盟是集兆嘉的重要基地之一，除集兆嘉正在打造的以商用车交通装备为核心的智能绿色交通产业互联网生态运维圈外，集兆嘉也将在双碳领域与比利时安特卫普-布鲁日港口管理局紧密合作，这与合并后的比利时安特卫普-布鲁日港的新战略高度一致。

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