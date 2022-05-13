新华社联合国5月12日电 中国常驻联合国副代表戴兵12日在联合国安理会审议乌克兰儿童和教育问题时发言指出，实现和平是对儿童最好的保护。

戴兵说，乌克兰冲突让儿童承受着不属于他们年纪的痛苦。保护儿童免受伤害是冲突当事方必须履行的国际法义务。中方再次呼吁保障儿童和儿童赖以生存的基础设施安全，在人员疏散和人道救援行动中优先考虑儿童需求。

戴兵表示，冲突持续两个多月来，已造成乌克兰一半以上儿童流离失所，数百万儿童进入邻国避难。中方呼吁国际社会继续加大对避难儿童的救援力度，确保每一个有需要的儿童都能获得有效救助。避难儿童特别是失散或无人陪伴儿童面临的人口贩运、性剥削和性虐待风险令人担忧。中方呼吁联合国相关机构加强监测，支持有关国家采取措施，预防和消除针对儿童的侵害行为。中方支持世卫组织同乌克兰和有关国家开展合作，确保儿童能够按时获得常规免疫接种。中方支持联合国儿童基金会帮助乌克兰政府为境内流离失所儿童提供教育用品和学习机会，鼓励难民接收国将避难儿童纳入本国教育系统，确保儿童受教育权不因冲突而中断。

戴兵说，实现和平是对儿童最好的保护。对话谈判是达成停火止战最现实可行的途径。国际社会应当鼓励俄罗斯和乌克兰重回谈判轨道，为恢复和平不断积累政治条件。中方欢迎安理会上周就乌克兰问题通过主席声明，呼吁以和平方式解决国际争端，支持联合国秘书长为推动和平作出努力。

戴兵表示，制裁换不来和平，只会加速危机外溢，引发席卷全球的粮食、能源、金融危机，让世界各地的儿童承受制裁苦果，生活在阿富汗、也门、非洲之角、萨赫勒冲突局势下的儿童受到的人道冲击最大。中方再次呼吁各方保持理性克制，超越偏见纷争，为乌克兰危机早日解决、为儿童享有和平的未来作出不懈努力。

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