新华社日内瓦5月12日电（记者陈俊侠）联合国人权理事会12日举行乌克兰问题特别会议。中国常驻联合国日内瓦办事处和瑞士其他国际组织代表陈旭在会上发言，敦促各方共同支持俄乌对话谈判，本着共同、综合、合作、可持续的安全观，共同构建均衡、有效、可持续的全球和地区安全架构，呼吁坚持真正的多边主义，共同推动国际人权事业健康发展。

陈旭表示，在乌克兰问题上，中方主张包括乌克兰在内的各国主权和领土完整都应得到尊重，联合国宪章宗旨和原则都应得到遵守，各国合理安全关切都应得到重视，一切有利于和平解决危机的努力都应得到支持。推动早日停火止战是国际社会的迫切期待，也是中方的努力方向。

陈旭说，中方支持一切有利于缓解乌克兰人道危机的倡议和举措，呼吁当事方尊重国际人道法，采取切实行动保护平民安全，保障妇女、儿童等弱势群体的基本权利和人道需求。中方提出关于乌克兰人道主义局势的六点倡议，已向乌方提供多批紧急人道主义援助。各方应共同支持俄乌对话谈判，谈出结果、谈出和平，从根本上保障俄乌人民的人权。

陈旭强调，国际社会要为俄乌谈判创造积极条件，多做有利于政治解决的事，而不应设置障碍、增添阻力，更不应火上浇油、激化矛盾。没有一国的安全能够建立在别国的不安全之上，我们应该本着共同、综合、合作、可持续的安全观，共同构建均衡、有效、可持续的全球和地区安全架构。

陈旭表示，近年来，人权理事会政治化和对抗性进一步上升，“双重标准”和选择性做法不断增多。当人权理事会频繁针对一些国家召开特别会议时，却未能对另一些国家长期造谣诬蔑别国人权状况，肆意发动侵略战争，在海外军事行动中滥杀平民，滥施单边强制措施，种族主义泛滥，枪支暴力盛行，难移民遭到虐待等采取有效行动。这严重动摇各方对人权理事会公正客观性的信心，严重损害其信誉，造成人权理事会分裂。中方呼吁各方回到人权理事会成立的初衷，坚持真正的多边主义，共同推动国际人权事业健康发展。

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