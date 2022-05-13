徐鹏辉

在海明威的小说《乞力马扎罗的雪》中，主角最后死于一场梦境：“他看到的，是如整个世界一般的广阔，宏大、高耸，在阳光下闪耀着不可思议的洁白光芒，那是乞力马扎罗的方形山顶。”乞力马扎罗山素有“非洲屋脊”之称，作为非洲大陆上最高的山峰，最为人称道的便是虽然靠近赤道，山顶却常年布满冰雪。冰与火并存，令乞力马扎罗山平添一层神秘色彩，为神话故事提供了绝佳素材。

乞力马扎罗在斯瓦希里语中意为闪闪发光的山，它大约形成于75万年以前的火山运动。在坦桑尼亚人民心中，乞力马扎罗山就是他们的守护神。它的脚下是一望无际的东非大草原，绿草如茵、牛羊成群，人们世代繁衍生息，迎接八方来客。有人说，去坦桑尼亚不能错过两件事，第一件是欣赏草原落日，第二件便是登上乞力马扎罗山。1889年，德国地理学家汉斯·迈尔和奥地利登山家路德维希·普特舍勒第一次登上乞力马扎罗顶峰。直至今天，无数登山爱好者前赴后继，尝试登顶。坦桑尼亚政府为增加当地人的就业机会，不允许游客自行登山，必须雇用向导和挑夫领路和运输。这种做法可谓一举三得，不但能减轻登山者体力负担，还能有效拉动旅游经济，同时促进不同国家民众间的了解与交流。

攀登乞力马扎罗山通常要花四五天时间，有7条不同的登顶路线。在七大洲最高峰中，乞力马扎罗山势较为平缓，却也凶险万分。一般而言，抵达登山入口要经过热带雨林区，道路两旁是高耸茂盛的参天巨树，相伴而生的是密密麻麻的苔藓和地衣。随处可见盘根错节的树根和树枝，不时有猴子等动物在林间来回穿梭。浓重的雾气影响了能见度，给攀登之路留下悬念。走出雨林，道路变得崎岖不平。嶙峋的岩石、多变的天气、泥泞的道路，无时无刻不考验着登山者的耐心与毅力。

随着海拔上升，云朵变幻出多样形状，在蔚蓝天空的映衬下格外醒目，成群的漆黑渡鸦四处寻觅食物，登山者的营帐随处可见。越往上爬，植被越稀少，散落分布的岩石占据了大部分视野，稀薄的空气很容易让人产生高原反应，气温的骤降也使人有了退缩的念头。唯一的慰藉是夜空中闪耀的颗颗繁星，一望无垠的星空能给予人心灵最纯粹的涤荡。不经历艰险怎能得见光明，冲破重重险阻，终于体会到“会当凌绝顶，一览众山小”的快乐。大片厚重云层在脚下环绕，辽阔的远方在眼中铺展，激动的喜悦在心里回荡。当夕阳的余晖照耀在乞力马扎罗山顶峰，冰川呈现出熠熠闪光的动人景象，无法言说的震撼萦绕在每个人的脑海中。

乞力马扎罗山之所以被赞誉为“赤道雪峰”，关键在于海拔5000米以上覆盖着最厚达80米的冰川。最高点乌胡鲁峰有一个庞大的火山口，内壁覆盖着厚厚的冰层，底部耸立着雄伟的冰柱，蔚为壮观。有趣的是，传闻公元2世纪时，希腊地理学家托勒密曾在地图上标注出乞力马扎罗，后人觉得赤道附近有雪山实在不可思议，便将其从地图上抹去。1846年，德国人约翰内斯·雷布曼亲眼看见乞力马扎罗的雪顶，上报地理学会，还是不被认可。直到后来，探险家对乞力马扎罗展开深入探测，赤道雪峰之名才为世人认可。乞力马扎罗山是一座休眠火山，蕴含着惊人能量。据科学家测定，近年来，火山口一直在释放气体，火山熔岩距离火山口不远，但没有确切的喷发迹象。从高空俯瞰乞力马扎罗，宛如一棵气势磅礴的通天大树，护佑着非洲大陆欣欣向荣。

遗憾的是，近几十年来，乞力马扎罗山上的冰川快速消融。由于冰川消失，山体显露出黢黑的冻土层，生态环境难以恢复。按照现在的趋势，数十年后，山顶冰川将完全消融。专家分析，一是全球气候变暖，加剧了冰川的融化；二是乞力马扎罗内部火山活动加剧，也使冰川急剧消失。大自然警钟长鸣，当乞力马扎罗的冰川全部融化，地球上失去的将不仅是一座闻名遐迩的赤道雪峰，更是一套极为珍贵的乞力马扎罗生态系统。也许太想目睹赤道冰峰的美景，冰川消融的预警反而吸引越来越多的游客前往登山，进一步加剧生态系统的破坏速度。乞力马扎罗巍峨无声地伫立，凝望着这片站立了数百万年的大地。如果将来，人们只能从故纸堆中回望这座美丽山峰的雪顶冰川，将多么令人遗憾。

《 人民日报 》（ 2022年05月13日 17 版）

(责编：杨光宇、牛镛)