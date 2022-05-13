本报记者 姜 波

近日，西班牙政府制定的《废弃物与土地污染法》正式生效，首次从行政、税收等多领域对废弃物进行综合监管。该法旨在推动生产和消费方式革新，尽可能减少废弃物的产生，更好推动循环经济发展。

根据《废弃物与土地污染法》，西班牙将进一步减少一次性塑料制品使用，并强调循环利用。这包括禁止商家销售一次性水杯、盘子和吸管等一次性塑料餐具制品；酒店和餐饮行业必须向顾客提供非包装的免费饮用水；从明年起，所有400平方米以上的食品零售商都必须将20%的店面用于销售非包装的散装食品或使用可重复利用包装的食品；对于纺织品、玩具、电子产品等不会变质的未售出产品，禁止销毁或填埋，可通过捐赠、修复等方式实现产品再次利用。

此外，政府将对一次性塑料包装、垃圾填埋和焚烧征收特别税，还对塑料水瓶包装回收率设定了目标，并将定期监测是否达标，希望到2025年和2030年全国产生的废弃物数量较2010年分别减少13%和15%。

近年来，西班牙政府不断出台措施促进循环经济发展。2020年6月，西班牙通过了循环经济发展战略，为未来10年的循环经济发展设定了具体目标，包括到2030年在全国范围内减少30%的原材料使用、将水资源利用效能提升10%等，以提升经济韧性。

今年3月，西班牙政府通过了循环经济战略计划，总计将投入4.92亿欧元发展循环经济。其中3亿欧元用于纺织和时尚、塑料制造和可再生能源等关键领域，1.92亿欧元用于支持相关企业发展循环经济，提升企业竞争力。西班牙政府预计，到2026年，该战略将带动超过12亿欧元投资，推动相关领域的环保设计、循环利用和数字化发展。

在政府的带动下，西班牙企业也在不断探索更新生产经营模式。以新兴的网络家具租赁平台为例，客户可根据需要选择家具租赁时间，从3—36个月不等，租期越长，价格越便宜，租赁结束后可选择将家具退还给平台或低价购买，避免了家装产品的浪费。宜家等一些大型家装连锁企业也开通了家具租赁业务，为企业和自雇职业者提供办公场所一体化设计、装配服务，合约2—4年不等，根据出租家具数量和类别按月向客户收取固定费用，受到用户欢迎。

西班牙社会机构和科研院校都在积极行动。针对西班牙每年产生的4万吨咖啡胶囊废弃物，西班牙咖啡联合会联合旗下多家企业、超市、食品零售店等，设置了专门的回收点，这样的回收点已超过4000个。西班牙瓦伦西亚自治区海梅一世大学的研究人员正在研究利用食品工业副产品如乳清、水果残渣等产生的细菌，生产新型可生物降解塑料包装。

（本报马德里5月12日电）

《 人民日报 》（ 2022年05月13日 16 版）

(责编：杨光宇、牛镛)