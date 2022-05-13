本报记者 李志伟

近日，多家美国媒体披露，美情报部门深度介入乌克兰危机，向乌方提供情报，为其军事行动提供支持。许多有识之士强调，在国际社会负责任力量努力劝和促谈之时，美国与北约不断对乌克兰局势拱火浇油，再次凸显美国与北约在此问题上发挥的破坏性角色。当前形势下，各方应切实采取行动给紧张局势降温，不做火上浇油的事情。

《华盛顿邮报》日前披露说，根据美国和乌克兰官员的说法，随着冲突持续扩大，美国提升了提供情报的数量和速度。乌克兰一名高级官员称，美国向乌克兰提供实时情报，并已被证明是乌克兰行动的关键推动者。据美欧官员称，美国向乌克兰提供了大量有关俄军的卫星图像和分析报告以及部分截获的通信。美国有线电视新闻网评论说，拜登政府在与乌克兰分享情报方面表现出越来越向前倾斜的姿态，这是更广泛的政策转变的一部分，目的是在战场上帮助乌方，以削弱俄军事力量。

相关报道刊发后，白宫试图“灭火”。白宫发言人普萨基5月9日表示，美国总统拜登对美媒披露的美国情报机构协助乌克兰打击俄罗斯目标感到“不满”。不过，美国福克斯新闻主持人塔克·卡尔森表示，美国政府官员有试图通过吹嘘美向乌克兰提供情报支持来加剧俄乌冲突的嫌疑。

《纽约时报》专栏作家托马斯·弗里德曼表示，美国一些官员高调泄露甚至吹嘘美乌情报共享是“极其愚蠢的”。他强调，“美国挑唆俄乌冲突意味着越来越大的危险”，俄乌冲突持续的时间越长，美国政府对局势作出灾难性误判的概率就越大。

半岛电视台美国事务专家穆罕默德·闵沙维评论说，美国的所作所为“走上了一条充满危险的道路”，美国对乌克兰的情报支持会让俄方认为这是一种进攻行为。这是美方“在不知不觉中投下的一场豪赌”。

阿富汗政治评论人士阿卜杜勒·阿克巴里表示，美国向乌克兰输出重型武器并提供情报支持，毫无疑问会毁了乌克兰。

意大利圣拉斐尔生命健康大学教授科斯塔表示，美国早已经开始向乌克兰提供武器装备和军事训练等援助。美国这样做不是为了维护乌克兰的独立和自由，真正的目的是为了主导全球秩序。“北约国家仍在加紧向乌克兰提供更多武器，这只会导致不可预见的严重后果。”

（本报华盛顿5月12日电）

《 人民日报 》（ 2022年05月13日 16 版）

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