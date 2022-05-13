王顺卿

今年5月12日是中国与斯洛文尼亚建交30周年纪念日。自1992年建交以来，中斯双方相互尊重、平等相待、互利共赢，友谊历久弥新。

中斯虽然远隔千山万水，但友好交往源远流长。早在18世纪，出生于现今斯洛文尼亚首都卢布尔雅那市的天文学家哈勒斯坦就来到中国，并担任主管天文观测、制定历法的钦天监官员。他主持制作了当时最为完备的天文仪器玑衡抚辰仪，现陈列于北京古观象台。哈勒斯坦在北京逝世后，墓碑上镌刻着他的中文名字——刘松龄。今年，卢布尔雅那市将立起一座玑衡抚辰仪复制品，作为中斯两国建交30周年的纪念和友好交往史的见证。

中斯建交公报确认了双方在相互尊重主权和领土完整、互不侵犯、互不干涉内政、平等互利、和平共处的原则基础上，发展两国之间的友好合作关系。斯方承认中华人民共和国政府是中国的唯一合法政府，台湾是中国领土不可分割的一部分。这些原则立场构成了中斯建立和发展外交关系的重要基石。

30年来，中斯政治互信不断深化。两国各层级交往日益密切。中斯都主张世界多极化和国际关系民主化，坚定维护多边主义，支持通过对话解决分歧争端。这些共识为促进中斯关系、中国—中东欧国家合作以及中欧关系发展发挥了重要作用。

30年来，中斯互利合作成果显著。双边贸易额过去10年增长5倍，2021年达45亿欧元。斯洛文尼亚是中国在西巴尔干地区的最大贸易伙伴，中国是斯洛文尼亚在亚洲的最大贸易伙伴。2017年11月，两国签署了共同推进“一带一路”建设的谅解备忘录。斯洛文尼亚积极参与中国—中东欧国家合作，是中国—中东欧国家林业合作和冬季运动合作机制牵头国。新冠肺炎疫情发生后，中斯两国团结抗疫，深化了友谊。中斯将以科技创新、高端制造、医药卫生、冬季运动为四大合作重点领域，开辟更加广阔多元的务实合作空间。

30年来，中斯人文交流日益深入。斯洛文尼亚是冬季运动强国，冬季运动合作成为两国人文交流的亮点。该国工程师深度参与北京冬奥会地标建筑国家跳台滑雪中心“雪如意”的建设，该国运动员也获得了在“雪如意”产生的首枚金牌。中国跳台滑雪国家集训队长期在斯洛文尼亚训练，中国全国冬季运动会北欧两项等项目比赛曾在斯洛文尼亚举行。在北京冬奥会前夕，斯洛文尼亚奥委会发起一项环保活动，用电动汽车把斯洛文尼亚最高峰的冰川样本运送至北京冬奥会，在倡导关注气候变化、保护高山冰川的同时，支持北京冬奥会可持续发展的理念，表达对北京冬奥会的祝福。人文交流拉近了中斯人民心与心的距离，不断为两国关系发展注入新动力和正能量。

交得其道，千里同好。30年寒来暑往，中斯友好收获了果实，积累了经验。站在新的历史起点，我们有理由相信，只要双方继续相互尊重、平等互利，继续秉持国际关系基本准则，以诚相待，中斯共同发展、携手共赢的道路一定会越走越宽广，两国关系必将迎来更加美好的未来。

（作者为中国驻斯洛文尼亚大使）

《 人民日报 》（ 2022年05月13日 16 版）

(责编：杨光宇、牛镛)