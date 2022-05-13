本报记者 李志伟

核心阅读

截至5月12日，美国今年发生的枪支暴力事件已造成15569人丧生。枪支暴力已成为美国社会一大顽疾。在政治极化等多重因素影响下，这一问题越来越难以解决。愈演愈烈的枪支暴力凸显美国政府治理不力及美式民主的虚伪，美式民主无力保护民众生命安全。

近一段时间以来，美国多地民众举行追悼会和集会活动，抗议美国社会枪支暴力泛滥。美国“枪支暴力档案”网站最新公布的数据显示，截至5月12日，美国今年发生的枪支暴力事件已造成15569人丧生，另有12702人受伤，其中导致至少4人死亡的严重枪击事件194起。当地舆论认为，美国枪支暴力问题积重难返，枪支泛滥严重威胁美国民众生命安全，控枪却成为无解命题。

枪击事件触目惊心

近期，美国宾夕法尼亚、南卡罗来纳、纽约、艾奥瓦、伊利诺伊、印第安纳、佐治亚、田纳西、得克萨斯等州接连通报多起至少造成3人死伤的枪击事件。“我们无法忍受。”《纽约时报》报道说，美国枪击事件激增且没有缓和迹象，“这不是一个好兆头，通常夏季才是美国暴力发生最集中的时期”。

“拥枪率和暴力犯罪在全美范围内呈上升趋势。”《洛杉矶时报》评论说，在疫情压力与政治极化中，美国枪支暴力又“爆发了”。据“枪支暴力档案”网站统计，2021年全年，美国“一次死伤4人以上”的恶性枪支暴力事件共发生693起；包括自杀在内的各类涉枪命案共造成44875人死亡，其中20785人在枪击事件中被杀，1549名死者年龄不满18岁，另有40527人受伤。这些数据均为该网站2013年开始进行相关统计以来的最高值。

以纽约市为例，统计显示，过去两年，纽约市枪击事件骤增72.2%，受害者人数上升70.4%。“这不仅仅是纽约市的问题。”纽约市长埃里克·亚当斯发表讲话说，“无情的枪支暴力是整个美国的问题，需要各级政府来解决。”美国有线电视新闻网评论说，枪支暴力是美国特有的悲剧。美国广播电台komonews网站报道说，美国联邦调查局局长就美国各地谋杀案升级敲响警钟，表示美国人尤其是青少年正在卷入越来越多的暴力犯罪、枪支贩运及其他危险案件中。

愈演愈烈的枪支暴力凸显美国政府治理不力，加剧了美国社会的暴戾之气。美国“每个城市支持枪支安全”组织记录“路怒”相关暴力事件的报告显示，从2016年到2019年，大约1/3涉枪“路怒”事件导致伤亡；2021年，这一比例接近2/3。2021年，美国平均每17小时就有一人遭遇“路怒”而被枪击身亡或受伤。报告指出，“路怒”枪击致伤、致死人数显著增加，与疫情引发的焦虑有关，美国枪支销量和枪击案件呈激增态势。

枪支泛滥日益严重

皮尤研究中心调查显示，美国枪支暴力死亡率远高于其他国家。《科学美国人》报道说，枪支暴力是美国最致命和持续时间最长的一大“流行病”。美国人口占全球人口的4%，却拥有全世界46%的枪支。美国有数以万计的枪店。美国民众手中有各类枪支近4亿支，平均每100人手中就有约120支枪。《洛杉矶时报》报道说，过去两年更是美国枪支销售的高峰，2020年美国人购买了约2280万支枪，2021年购买了约1990万支枪。

专家指出，枪支泛滥加剧暴力犯罪，犯罪率上升又迫使民众感觉更有必要拥枪自保，形成恶性循环。美国枪支暴力问题越来越难以解决，民众普遍缺乏安全感，对政府的社会治理能力越来越没有信心。

美国宪法第二修正案赋予公民持枪权，持枪自由被视为美国个人最重要的权利之一。美国各州枪支管理法律上的薄弱和漏洞，也导致枪击案件激增。美国《快公司》杂志网站指出，在得克萨斯州，购买枪支甚至不需要注册或获得州许可证，也不需要进行背景调查。得克萨斯州还允许公开携带枪支，民众可以在没有许可证的情况下携带步枪和手枪。近期，佐治亚、俄亥俄和印第安纳等州废除了在公共场合携带手枪的背景调查和许可证的要求。英国《卫报》报道说，随着一系列支持拥有枪支的法律在全国范围内接连获得通过，许多人担忧美国更多的州很快就会承认无证带枪合法化。文章指出：“美国对个人拥枪有着持久的、历史的和高度政治化的迷恋，现在又迈出了新的危险一步。”

美国广播公司评论说，尽管枪支暴力在美国各地都有发生，涉及各个年龄、种族和背景的人，但这个问题对有色人种的影响尤为严重。特别是在长期缺乏资金支持、被忽视的社区中，大多数枪击案受害者都是年轻的非洲裔和拉美裔。约翰斯·霍普金斯大学应对枪支暴力中心指出，枪支暴力对有色人种的影响尤为严重，15岁至34岁非洲裔男性被枪杀的概率较同年龄段的白人男性高出12倍。美国儿科学会的研究显示，2019年非洲裔美国青少年的枪支暴力死亡率是白人青少年的4.3倍。报告认为：“这些差异在生物学上没有合理解释，相反，这反映的是（美国）种族主义制度和政策。”

控枪法案无疾而终

《纽约时报》专栏文章指出，美国每年都会发生数百起大规模枪击事件，破坏了人们的集体幸福感和公共安全感。恐惧始终潜伏着，下一次枪击事件一触即发。文章指出，美国人对于枪击事件的讨论总是陷入两极分化的恶性循环。发生案件后，大家遵循着相同的脚本。一方要求改进枪支管控法，另一方则一边祈祷、一边愤世嫉俗地指责。之后人们又忘记了恐惧，直到下一次枪击事件发生。

美国媒体分析指出，美国已有20多年未通过重要控枪法案，政治极化、社会撕裂、与枪支买卖相关的金钱利益等，都是重要原因。美国共和、民主两党在控枪问题上长期分歧严重，选票政治又决定了政客不愿得罪拥枪的选民。皮尤研究中心2021年的民调显示，在限制合法持枪能否减少大规模枪击事件等问题上，持对立观点的人几乎对半分。

美国政府4月11日出台控枪新规，目的是监管无编号且难以追踪的“幽灵枪”。但新规立即遭到一些共和党人批评，一些反控枪组织表示将对新规提起诉讼。美国犯罪问题学者托马斯·阿布特说，华盛顿被政治极化笼罩，在国家层面解决枪支暴力问题的进展将非常缓慢。《纽约邮报》评论称，仅仅依靠打击“幽灵枪”无法解决美国的青少年枪支暴力问题，美国的青少年走上犯罪道路是贫困、家庭不稳定和破碎的学校系统等因素造成的。

值得注意的是，美国的枪支制造和交易已形成巨大产业链。相关利益集团为美国总统和国会选举提供大量政治捐款，形成“政客+军火商”的军工联合体，深刻影响着美国政策和社会舆论。各种形式的控枪法案往往由于各种原因无疾而终。美国全国步枪协会拥有超过500万会员和大量资金，拥有强大的影响力。据美国追踪政治献金的网站“公开的秘密”统计，该协会在2020年仅用于联邦选举的支出就超过2900万美元。

美国“雅基马先驱”新闻网刊文称，美国枪支暴力问题在过去几年里继续恶化，这与政治极化日益严重、经济不确定性增大，以及社会深度分裂等因素息息相关。不少议员鼓吹拥枪的激进言论也助长了人们购买枪支的热情。

反枪支暴力组织“妈妈要求行动”的创始人香农·沃茨说，枪支游说团体支持的政客们可耻地将政治利益置于公共安全之上。英国《卫报》报道说，美国枪支管制问题的实质是“政治高于安全”。美国全国广播公司刊文说：“美国需要再一次扪心自问两个自1776年以来一直没有答案的问题：要有多少流血才足够？有政治影响力的人真的在乎吗？”

（本报华盛顿5月12日电）

《 人民日报 》（ 2022年05月13日 16 版）

(责编：杨光宇、牛镛)