辛 格

加强东盟—中国全面战略伙伴关系将让双方的经济联系更加紧密，提升双方在经济上的相互支持力度，促进彼此经济持续提升包容性、创新性和竞争力

新冠肺炎疫情发生两年多来，世界经济受到多重因素冲击。面对挑战，世界各国、各地区都不应闭关自守，而应通过加强合作来抓住机遇，努力增强经济的包容性、可持续性和韧性。东盟与中国加强经济伙伴关系恰逢其时。

2002年，东盟同中国签署《东盟—中国全面经济合作框架协议》。第二年，双方正式开启东盟—中国自由贸易区建设。自贸区如期建成后，双方对超过90%的产品实行零关税，服务贸易和投资方面的限制性措施也被大幅取消，促进了东盟—中国经济伙伴关系的快速发展。2020年，东盟和中国成为彼此最大的贸易伙伴。

东盟同中国强有力的双边关系离不开双方建立的一系列经济合作平台。当前，这些平台涉及的合作范围仍在不断拓展，合作程度仍在不断加深。在2021年举行的东盟—中国建立对话关系30周年纪念峰会上，双方同意建立全面战略伙伴关系。东盟—中国关系的这一新定位内涵丰富，双方希望在数字经济、循环经济、绿色经济、互联互通等领域加强合作。2022年1月1日起正式生效的《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP）进一步加强了双方的伙伴关系，使东盟、中国以及其他亚太国家的经济融合程度进一步加深。

全球经济格局正快速变化，东盟与中国有必要重新审视并升级双方的经济伙伴关系，以充分挖掘新的增长动力，防范全球供应链风险。早在疫情发生前，贸易摩擦和自然灾害等已经对全球制造业布局造成影响。目前，俄乌冲突正导致全球食品、能源和矿产品价格上涨，并给全球供应链制造更多风险。亚洲开发银行已经下调对东亚和东盟地区2022年经济增速的预测。

东盟同中国可采取一系列措施提升彼此经济伙伴关系，帮助整个地区加强供应链网络。首先，东盟和中国应共同推动RCEP框架下更广泛的区域经济一体化建设，建立更紧密、更强大的区域价值链体系。RCEP作为一体化市场，覆盖人口数量、经济体量和贸易总额均占世界总量约1/3。受益于该协定，东盟和中国企业在彼此市场选择供应商、销售最终产品时都将享受优惠待遇。这将进一步促进双方经济增长和对外部投资的吸引力。RCEP能否充分释放潜能，取决于各成员国企业能否真正用好这个一体化大市场。各方应建立强有力的合作和监督机制，支持成员国全面实施该协定，并帮助最不发达成员国加强能力建设。

其次，双方应升级东盟—中国自由贸易协定，确保其在应对数字经济、环境及气候问题等带来的新挑战时，具备前瞻性、先进性、包容性和韧性。有效应对这些新挑战，需要双方在循环产品、气候变化相关项目、碳交易、数字产品等方面打造新供应链。目前，东盟与中国已有意向升级东盟—中国自由贸易协定，并将着重对这些新问题进行深入探讨。

再次，东盟和中国应解决阻碍双方加强物理和数字联系的基础设施短板。东盟需要规划好区域内优先项目，加强《东盟互联互通总体规划2025》同共建“一带一路”倡议的对接。双方可利用“一带一路”合作撬动公共和私营部门对基础设施的投资。双方还应积极采用数字贸易技术等技术解决方案，包括加强“单一窗口”合作。

未来，东盟和中国在世界经济中的重要性都将不断提升。加强东盟—中国全面战略伙伴关系将让双方的经济联系更加紧密，有助于形成一个新的区域经济架构，提升双方在经济上的相互支持力度，促进彼此经济持续提升包容性、创新性和竞争力，打造更具韧性的东盟—中国经济伙伴关系。

（作者为东盟副秘书长）

《 人民日报 》（ 2022年05月13日 02 版）

(责编：杨光宇、牛镛)