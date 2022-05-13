中国积极推进科技创新与人权保障平衡发展，为促进世界人权事业发展、推进全球人权治理作出重要贡献

5月10日，以“科技与人权”为主题的“2022·中欧人权研讨会”在中国武汉和奥地利维也纳两个主会场举行。与会代表围绕“科技发展对人权的贡献”“科技与发展权”“数字技术与人权”等议题交流思想、增进理解、凝聚共识。与会代表认为，尊重和保障科技时代的人权已成为人权事业发展的新趋势和新特点。中国积极推进科技创新与人权保障平衡发展，为促进世界人权事业发展、推进全球人权治理作出重要贡献。

呵护人的生命、价值和尊严，实现人人享有人权，是人类社会的共同追求。人类社会发展的历史表明，科技能够为促进人权事业提供强大动力。在抗击新冠肺炎疫情过程中，中国坚持人民至上、生命至上，坚持科学技术是人类同疾病较量最有力的武器。从快速分离出病毒毒株，到加快疫苗研发和药物诊疗，再到大数据、人工智能等新技术广泛应用于疫情防控中，中国科技的“硬核”力量，不仅为保障中国人民的生命权和健康权提供有力支撑，而且为国际社会战胜疫情提供了有力支持。中国向120多个国家和国际组织提供超过22亿剂疫苗，同多个发展中国家合作生产并灌装疫苗，中国科技为弥合全球免疫鸿沟、守护人类生命健康、促进世界人权事业发展注入正能量。

发展权利是一项不可剥夺的人权。当今世界，百年变局和世纪疫情交织叠加，全球发展进程遭受严重冲击，全球发展的不平等问题更加突出，发展权遭遇严峻挑战。中国提出全球发展倡议，致力于同各国一道加快落实联合国2030年可持续发展议程，是中国为促进国际人权事业贡献的重要公共产品，已获得联合国和100多个国家响应支持。中国在数十个国家和地区推广种植杂交水稻，在100多个国家和地区推广菌草项目，这些都是中国科技助力全球共同发展的生动实践，都是中国坚持以人民为中心的发展思想，在实现自身发展的同时促进全球共同发展，在更高水平上增进各国人民福祉、促进世界人权事业进步的生动例证。

当前，新一轮科技革命和产业变革给人类社会带来深刻影响。科学技术在改善人民生活、提升人权保障的同时，也带来了隐私权保护、算法歧视、数字鸿沟等人权问题，实现科技与人权的良性互动是促进人权发展的题中应有之义。作为世界上唯一持续制定和实施四期国家人权行动计划的主要大国，《国家人权行动计划（2021—2025年）》开创性地将个人信息权益保障放在突出位置，体现了中国回应时代所需、促进人权进步的务实之举；作为数字技术处于领先地位的国家，中国提出《全球数据安全倡议》，正式申请加入《数字经济伙伴关系协定》，引导数字领域技术标准和人权规则朝着更加开放包容、公平公正的方向发展，彰显了中国积极参与全球人权治理的行动和担当。

正如出席“2022·中欧人权研讨会”的奥地利前总统海因茨·菲舍尔所言，互联网、大数据和人工智能改变了我们的生活，也在人权保护领域带来了新挑战和机遇。加强各国之间的交流沟通，将为推进全球人权事业带来更多的理解和合作。各国应积极开展科技领域国际合作，努力让科技为促进世界人权事业健康发展、推动构建人类命运共同体作出更大贡献。

《 人民日报 》（ 2022年05月13日 02 版）

(责编：杨光宇、牛镛)