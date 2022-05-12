新华社北京5月12日电 综合新华社驻外记者报道：俄罗斯联邦安全会议副主席梅德韦杰夫12日表示，北约向乌克兰输送武器、在俄边境举行军事演习等行为增加了北约与俄爆发直接冲突的可能性，这种冲突存在转入全面核战争的风险。同一天，芬兰领导人发表声明表示支持芬兰申请加入北约。

——梅德韦杰夫在社交媒体发文说，在西方国家对俄发动代理人战争的情况下，北约向乌克兰输送武器、训练乌军使用西方武器、派遣雇佣军以及在俄边境举行军事演习等行为，增加了北约与俄爆发直接冲突的可能性。这种冲突存在转入全面核战争的风险，届时将产生灾难性后果。

——芬兰总统尼尼斯托和总理马林12日发表联合声明称支持芬兰申请加入北约。在芬兰是否加入北约的问题上，尼尼斯托扮演着重要角色。芬兰媒体报道称，芬兰将在数天内宣布申请加入北约的决定，并将在下周与瑞典一同向北约递交申请。

——乌克兰总统泽连斯基当天在社交媒体上表示，欢迎芬兰准备申请加入北约的决定。俄总统新闻秘书佩斯科夫对媒体说，北约的新一轮扩张无益于欧亚大陆的稳定和安全。芬兰加入北约将对俄安全构成威胁。俄方采取何种实质性应对举措将取决于北约军事基础设施向俄边境推进的程度。

——俄罗斯总统普京12日在召开经济问题会议时表示，对俄制裁引发的全球性危机，包括一些国家正在面临的饥荒，应归咎于西方国家。他同时表示，俄正稳步应对外部挑战。2022年俄粮食年产量或达到1.3亿吨，不仅能满足俄国内需求，还能增加对全球市场的供应。

——乌克兰马里乌波尔市市长顾问安德留先科12日在社交媒体上说，俄军正试图封锁亚速钢铁厂的地下出口，乌军正在发动反击。乌通社当天援引安德留先科的发文报道称，俄军没有停止对亚速钢铁厂的地面攻击。

——日本首相岸田文雄12日在东京会晤到访的欧洲理事会主席米歇尔和欧盟委员会主席冯德莱恩。据日媒报道，双方就制裁俄罗斯、支援乌克兰以及加强能源和粮食安全领域的合作等达成一致。

——据德国政府发布的公告，德国总理朔尔茨11日同泽连斯基通电话。朔尔茨就乌首任总统克拉夫丘克逝世表示慰问。泽连斯基当天在社交媒体上说，双方就国防援助、能源合作以及增加对俄制裁等问题进行了讨论。

——俄罗斯外交部11日发表声明说，俄副外长里亚布科夫当天与美国驻俄大使沙利文举行会晤，磋商了双边议程等问题。

——总部设在瑞士日内瓦的国际劳工组织11日发布报告说，俄乌冲突以来，乌克兰已失去约480万个工作岗位。如果冲突升级，就业损失将上升到700万个工作岗位。如果冲突立即停止，乌就业市场可能迅速恢复，并重新创造340万个工作岗位。

——据印度媒体《金融快报》11日报道，尽管受到西方压力，自俄乌冲突以来，印度从俄罗斯进口额同比大幅增长。数据显示，从2月24日至5月8日，印度从俄罗斯进口原油同比增长393%，进口石油产品增长175%，进口煤炭增长277%。面对西方压力，印度财政部长西塔拉曼表示，印度将把本国利益和能源安全放在首位。（参与记者：胡晓明、耿鹏宇、李铭、李东旭、李超、李奥、陈俊侠、陈斌杰、杨汀、陈静、徐谦）

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