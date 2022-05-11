周琳佳

“19.9元好不好？” “朋友们，这是你们的机会！”“不用出国就能体验到非洲的商品，不要错过！” 在湖南高桥大市场中非示范园的直播间里，说着一口流利中文、正和观众们幽默互动的是来自几内亚的留学生孙际和来自刚果（布）的留学生高翔。在第四届双品网购节暨非洲好物网购节湖南专场上，这两位非洲留学生开启了他们的直播初体验。

孙际是中南大学采矿工程专业的硕士研究生，来中国已经快三个年头了。他告诉我们，他平时就对直播带货很感兴趣，接到活动邀请后便毫不犹豫地答应了。在直播间里，孙际与中国主播一起介绍了多种非洲特色产品：肯尼亚的红茶、卢旺达的辣椒酱、埃塞俄比亚的咖啡、坦桑尼亚的腰果和乌干达的芒果干——其中最受欢迎的当属卢旺达的辣椒酱。孙际说：“湖南人也喜欢吃辣椒，但是卢旺达的辣椒和湖南的辣椒是不一样的，它有一种独特的果香，又香又辣，非常好吃。很多中国人都想尝试一下这个辣到底有什么特别之处。”同时他也表示，在直播中深切感受到了中国人的友善，“他们都夸我‘介绍得很棒’。”

“这是我第一次参加直播，一开始有点紧张和害羞，不知道怎么和观众交流，但是直播开始没多久，我就习惯了。”关于这次特殊的体验，孙际表示：“很荣幸参与到此次活动中来。对我来说，这是一次珍贵的经历。在这个过程中我收获了很多，比如在直播时要如何与观众互动交流，让大家喜欢并且购买我们的产品。”

在采访中我们问孙际，如果让他为中国“带货”，他最想把什么产品介绍到他的国家去？他想了想说：“采矿的工具还有帮助农作物顺利生长的药物。几内亚有着丰富的矿产资源，但是开采率低，所以很需要中国的这些工具。”

除了佩服中国先进的工农业技术之外，孙际也被中国传统文化深深吸引。这位非洲留学生是中南大学国际学生舞龙队的队长，还承担着舞龙头的重任。他自豪地说，在去年举行的第十三届中国大学生舞龙舞狮锦标赛上，他们的队伍夺得了留学生舞龙自选套路项目金牌。

来自湖南师范大学汉语国际教育专业的硕士研究生高翔是此次活动中另一位非洲留学生。直播间里，他用流利的中文吸引了众多粉丝。虽然这也是他的“直播首秀”，但他毫不怯场，与中国主播配合默契，滔滔不绝地向观众介绍着家乡的特产。他告诉我们，大家很支持他，“一个非洲留学生来给他们介绍这些非洲的特产，给人感觉很新鲜。”

在谈到未来就业方向时，高翔表示希望能从事促进中非交流的工作。“我马上就要毕业了，希望能够学好中文，变成中国通。等回到自己的国家，我还要帮那里的人学习中文。”

湖南高桥大市场电商总监张丹对这两位非洲留学生在此次活动中发挥的作用表示肯定。“这虽然是他们第一次参与直播，但效果很好。他们将非洲歌舞带到直播间的同时，还向广大中国消费者生动地介绍了本国的文化和产品，获得了消费者的认可和好评。高桥大市场也将继续为在湘非洲留学生提供平台，通过直播带货等新兴业态，更好地促进中非文化交流与贸易往来。”

(责编：贾文婷、刘慧)