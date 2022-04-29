安特卫普-布鲁日港港务局大楼。人民网记者 张朋辉摄

人民网布鲁塞尔4月28日电 （记者张朋辉）4月28日，比利时两大港口安特卫普港和泽布吕赫港正式合并，合并后的港口名为“安特卫普-布鲁日港”。合并后，安特卫普-布鲁日港成为欧洲最大出口港、最大汽车港和最大综合化工集群。

当天，双方在安特卫普港务局举行了合并仪式。安特卫普-布鲁日港董事会主席、安特卫普副市长德丽黛尔表示，安特卫普港和泽布吕赫港过去是竞争对手，现在则是优势互补，可深化合作，共同拓展市场份额。布鲁日市长兼安特卫普-布鲁日港副董事长迪尔克·德福表示，两港携手将帮助增加就业和促进经济增长，提高国际声誉。

安特卫普港和泽布吕赫港为比利时第一大和第二大港。去年2月，安特卫普市与布鲁日市启动港口合并程序。经一年多协商，本月22日两市签署港口合并股东协议，直至28日港口正式合并。

根据港口发布的公告，合并后的安特卫普-布鲁日港将整合两个港口优势，提高物流链效率、可靠性和可持续性，稳固其作为欧洲主要门户港的地位。合并后的港口将提供7.4万个直接和9万个间接就业机会，创造近210亿欧元附加值。此外，港口将作为绿色能源枢纽，扩大二氧化碳回收、储存和再利用等项目，推动可持续增长，助力绿色和数字化转型。

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