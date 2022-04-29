人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民慕课
人民网>>国际

比利时安特卫普港和泽布吕赫港正式合并

2022年04月29日18:04 | 来源：人民网-国际频道
小字号

安特卫普-布鲁日港港务局大楼。人民网记者 张朋辉摄
安特卫普-布鲁日港港务局大楼。人民网记者 张朋辉摄

人民网布鲁塞尔4月28日电 （记者张朋辉）4月28日，比利时两大港口安特卫普港和泽布吕赫港正式合并，合并后的港口名为“安特卫普-布鲁日港”。合并后，安特卫普-布鲁日港成为欧洲最大出口港、最大汽车港和最大综合化工集群。

当天，双方在安特卫普港务局举行了合并仪式。安特卫普-布鲁日港董事会主席、安特卫普副市长德丽黛尔表示，安特卫普港和泽布吕赫港过去是竞争对手，现在则是优势互补，可深化合作，共同拓展市场份额。布鲁日市长兼安特卫普-布鲁日港副董事长迪尔克·德福表示，两港携手将帮助增加就业和促进经济增长，提高国际声誉。

安特卫普港和泽布吕赫港为比利时第一大和第二大港。去年2月，安特卫普市与布鲁日市启动港口合并程序。经一年多协商，本月22日两市签署港口合并股东协议，直至28日港口正式合并。

根据港口发布的公告，合并后的安特卫普-布鲁日港将整合两个港口优势，提高物流链效率、可靠性和可持续性，稳固其作为欧洲主要门户港的地位。合并后的港口将提供7.4万个直接和9万个间接就业机会，创造近210亿欧元附加值。此外，港口将作为绿色能源枢纽，扩大二氧化碳回收、储存和再利用等项目，推动可持续增长，助力绿色和数字化转型。

【1】【2】
(责编：崔越、刘慧)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2022 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部