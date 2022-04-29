人民网约翰内斯堡4月29日电 （记者闫韫明）“前方发现不明身份人员，按照应急预案，迅速下车进行防卫。”当地时间4月28日，中国第25批赴刚果（金）维和工兵分队巴拉卡分遣点施工现场，响起了一阵急促的哨音声，中国维和工兵与印度尼西亚维和快反营展开了一场施工过程中模拟遭袭演练。

近期，刚果（金）维和任务区局势一直不容乐观，武装袭击、示威游行、持枪抢劫事件时有发生。中国第25批赴刚果（金）维和工兵分队巴拉卡分遣点就正好处于强盗、反政府武装份子异常活跃的地区。面对日趋紧张的安全形势，我维和官兵在施工过程中与维和友军组织联合防卫演练，提高应急处突能力。

据了解，我维和工兵分队于今年2月中旬在巴拉卡地区部署了人员装备，对该地区96公里的道路进行抢修。因这支任务分队人数较少，主要担负该地区繁重的工程任务，为了能够安全顺利进行施工作业，联刚稳定团派遣印度尼西亚维和快反营担负警戒防卫任务。

“所有人员停止作业，迅速请领武器，就地组织防御。”带队干部石光绪接到警戒人员情况报告后迅速通过对讲机向所有人员下达指令。

“我们是中国维和官兵，修路是为了方便你们出行，请你们离开！”翻译苏泽威用当地语言向“袭扰人员”进行喊话。

演练中，我维和官兵与维和友军针对“袭扰人员”进行了联合防卫演练，两国维和官兵们迅速启动应急处突预案，密切配合请领武器，占领有利地形，最终将“袭扰人员”成功驱离。

演练结束后，带队干部石光绪介绍说：“通过这次与友军进行联合演练，使我们进一步熟悉了各类应急处突预案，提高了两军快速有效处置突发情况的能力，确保更加安全地完成此次道路抢修任务。”

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