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中建埃及举行2022年中埃优秀劳务工人表彰大会暨大型慈善开斋宴活动

2022年04月29日08:41 | 来源：人民网-国际频道
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中建埃及分公司总经理常伟才致辞。中建埃及分公司供图
中建埃及分公司总经理常伟才致辞。中建埃及分公司供图

人民网开罗4月28日电 （记者沈小晓）当地时间4月27日下午，在劳动节和开斋节到来之际，中建埃及分公司举行2022年中埃优秀劳务工人表彰大会暨大型慈善开斋宴活动。埃及新行政首都机构副主席艾哈迈德·拉泽克，DAR监理技术经理霍桑·贝瑞，中建埃及分公司总经理常伟才，副总经理黄昌标、胡文明等中埃嘉宾，一齐为广大穆斯林员工送上节日问候与美好祝福。

常伟才向出席活动的中埃嘉宾和穆斯林员工表示热烈欢迎，同时向受到表彰的中埃员工表示祝贺。他表示，CBD项目是中埃两国元首共同见签的重点工程，见证了中埃两国的友好合作和深厚友谊。中国建筑始终站在中埃两国政治高度，坚持常态化疫情防控，克服疫情带来的各种困难，积极推进生产建设，这些成果离不开每一位中埃员工的辛勤劳动和拼搏奉献。他希望，受到表彰的中埃员工珍惜荣誉、再接再厉，广大员工要以劳动模范为榜样，传承弘扬劳模精神、劳动精神、工匠精神，掀起“比学赶帮超”的劳动竞赛热潮，夺取CBD项目节点攻坚战的最终胜利，用实际行动为中埃友谊与合作作出贡献。

艾哈迈德·拉泽克、霍桑·贝瑞先后致辞，向受表彰员工和广大穆斯林员工致以亲切问候和美好祝愿，并表示中建积极融入当地文化，既代表了不断深入和发展的埃中友谊，也是双方今后开展更多合作的重要基础。

胡文明主持本次活动，并宣读表彰文件。常伟才、黄昌标、艾哈迈德·拉泽克、霍桑·贝瑞等中埃嘉宾一起为中埃优秀劳务员工现场发放荣誉证书。

受到表彰的中方员工王强、埃方员工默罕默德·纳赛尔分别在仪式上发言。这是中建埃及分公司主办的第四届庆“五一”中埃优秀劳务工人表彰大会，共有61名中埃优秀员工受到表彰。

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(责编：高歌、杨牧)

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