人民网阿布贾4月27日电 （记者姜宣）25日，华为尼日利亚有限公司在尼日利亚首都阿布贾启动了与尼联邦通信和数字经济部为期三年的“ICT人才发展合作”谅解备忘录，计划为3万名尼日利亚人提供ICT培训。中国驻尼日利亚大使崔建春、尼联邦通信和数字经济部长潘塔米教授、巴莱瓦大学等8所大学代表及华为公司代表出席了活动。

潘塔米表达了总统布哈里对华为公司的赞扬，并对华为在企业社会责任领域所做的努力及中方为尼数字经济的发展所做贡献表示感谢。尼作为非洲第一经济体，市场前景广阔，近年数字经济产业高速发展，对相关技术人才需求旺盛。未来将同中方开展更多合作，利用数字创新带动尼经济社会取得更大发展。

崔建春表示，作为落实数字创新工程和能力建设工程的重要举措，此项目有力深化了两国数字经济合作，对进一步稳固和深化中尼各领域务实合作具有重要意义。中方将继续坚定支持同尼方在通信技术和数字经济领域开展更广泛合作，让科技更好造福两国人民。

巴莱瓦大学副校长阿卜杜勒阿齐兹教授高度称赞华为提升了学生在ICT方面的技能，并表示将确保更多学生通过华为培训并获得证书。

陆军大学校长易卜拉欣表示，这次合作意味着尼日利亚ICT正朝着正确方向发展，将使大量尼日利亚青年受益。

华为尼日利亚公司ICT人才经理肯奈斯表示，华为设立了非营利性教育项目，提供培训和学习解决方案，以满足ICT行业的需求，从而构建了ICT生态系统。公司还为学员提供金融自由和数字包容的多种途径，让学员有机会通过招聘会与行业人士见面，获得相关工作经验。

根据计划，华为将在尼日利亚建立4个核心ICT项目，包括华为ICT学院、ICT人才培养、ICT大赛和ICT人才双选会，尼日利亚信息通信技术学院将超过300所。

(责编：崔越、刘慧)