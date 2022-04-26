新华社北京4月26日电 综合新华社驻外记者报道：土耳其总统埃尔多安26日与俄罗斯总统普京通电话，再次呼吁普京与乌克兰总统泽连斯基前来土耳其举行会晤。乌克兰总统办公室顾问波多利亚克26日说，乌方军事力量“亚速营”仍控制着亚速钢铁厂，俄军仍未完全占领马里乌波尔市。

——据土耳其总统府26日发表的声明，埃尔多安对普京说，伊斯坦布尔谈判是俄乌之间面对面谈判的重要开端。双方继续保持此前伊斯坦布尔谈判取得的积极势头，在乌克兰实现永久和平，符合各方利益。为此，埃尔多安再次提议将伊斯坦布尔会谈的层级提升到俄乌领导人层面。

——俄罗斯国防部发言人科纳申科夫26日通报，俄导弹和炮兵部队在过去一天中执行1299次火力任务，摧毁乌方37个指挥所、114个据点、983个人员和武器装备集中区、2套S-300防空导弹系统等目标。

——俄罗斯别尔哥罗德州州长格拉德科夫26日在社交媒体上通报，该州境内的戈洛夫奇诺村当日遭到乌方炮击，村庄部分建筑受损，但没有人员伤亡。这是19日以来该村再次遭到乌方袭击。

——俄罗斯国家防御指挥中心负责人米津采夫25日在例行发布会上说，乌克兰方面当天再次阻碍平民从马里乌波尔市亚速钢铁厂撤离的工作。他说，乌方不断宣称亚速钢铁厂地下设施内有工人、妇女和儿童，却又故意拒绝俄方的所有人道主义提议，且未采取任何实际措施撤离上述人员。截至莫斯科时间25日20时，没有人使用俄方提供的人道主义走廊。

——乌克兰总统办公室顾问波多利亚克26日在社交媒体上发文说，乌方军事力量“亚速营”仍控制亚速钢铁厂，俄军并未完全控制整个马里乌波尔。据乌克兰国家通讯社援引“亚速营”的说法报道，俄军当天对亚速钢铁厂进行了35次空袭。

——乌克兰武装部队总参谋部26日在社交媒体发布最新战报说，开战以来，俄军在对乌作战中损失人员22100人，损失坦克918辆、装甲车2308辆、火炮系统416套、防空系统69套、直升机154架、机动车1643辆、战术无人机205架。

——乌克兰哈尔科夫州州长西涅古博夫26日在社交媒体发文说，当天哈尔科夫市遭俄军袭击，据初步统计袭击已导致3人死亡、7人受伤。

——俄罗斯外交部26日宣布瑞典驻俄大使馆3名工作人员为“不受欢迎的人”。俄外交部的声明说，俄驻瑞典大使馆3名工作人员被无端驱逐。作为回应措施，俄方宣布瑞典驻俄大使馆3名工作人员为“不受欢迎的人”。

——乌克兰赫尔松市市长科利哈耶夫25日在社交媒体发文说，俄罗斯武装人员当晚已占领赫尔松市议会大楼。另据《乌克兰真理报》网站报道，俄军控制赫尔松市议会大楼后，准许赫尔松市市长和市议会工作人员离开。自26日起，赫尔松市议会将停止工作。（参与记者：李东旭、李铭、耿鹏宇、李奥、陈畅）

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