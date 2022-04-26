人民网北京4月26日电 据外交部网站消息，外交部发言人汪文斌主持今日例行记者会。记者会实录如下：

法新社记者：俄罗斯入侵乌克兰之后，俄罗斯外长拉夫罗夫称，世界面临第三次世界大战爆发的现实威胁。中方是否同意拉夫罗夫的观点？如果战争规模扩大，中国为此做了什么准备？

汪文斌：没有人希望看到爆发“第三次世界大战”。我们希望有关各方保持冷静克制，防止局势升级，尽快实现和平，避免让欧洲和世界付出更大代价。当前形势下，各方首先要支持对话谈判，防止冲突扩大化、长期化。同时也应反思欧洲何以在冷战结束30多年后重陷地缘政治冲突的漩涡，反思如何构建均衡、有效、可持续的欧洲安全架构，反思如何加强全球安全治理体系。

湖北广播电视台记者：据美国媒体报道，美国近日发生多起大规模枪支暴力案件造成多人伤亡，这表明美国政府在落实限枪承诺方面几乎无所作为。发言人对此有何评论？

汪文斌：我注意到有美国媒体评论称，枪支暴力是美国社会的“流行病”，令美国人民感到绝望。美国以占世界4.2%的人口保有世界46%的民用枪支，总数量高达3.93亿支。2020年，美国有45222人死于涉枪事件，比2010年增加43%。美国“枪支暴力档案”网站数据显示，截至今年4月22日，涉枪暴力事件已在美国造成13115人丧生。美国密歇根大学一项研究发现，2020年涉枪伤害首次超过车祸，成为美国儿童和青少年的最主要死因。75%的美国青少年认为枪击事件是其最主要的压力来源。

一声声枪响，击碎了所谓“人人得享不可剥夺的生存与自由”的美国梦，也让人们对美式“人权”进行深刻反思。难道美式“人权”就是人人可以随时拔枪开火的权利吗？任意杀戮、让人民陷入恐惧和绝望之中也是美式“人权”的体现吗？

你提到美国媒体评论说，美国政府在落实限枪承诺方面无所作为。我也注意到早就有媒体报道过美国枪支泛滥背后的巨大产业链和利益网。正是由于枪支利益集团为政治选举提供大量捐款并通过游说政客大肆操弄政策，才导致多届美国政府无法落实限枪的承诺，让多部控枪法案无疾而终。

生命是最大的人权。美国一些政客长期漠视本国民众的生命权，对美国枪支泛滥、暴力横行熟视无睹，却对他国人权指手画脚，这十分荒谬。美方应该做的是切实正视并解决自身严重的体制弊病和人权问题，让美国人民真正拥有“免于枪支暴力恐惧的自由”。

路透社记者：特斯拉公司首席执行官埃隆·马斯克已与推特达成收购协议。有人认为，特斯拉在中国有生产基地，因此中国可以通过牵制特斯拉来影响推特的发布内容，包括推特此前禁止新华社等中国央媒进行宣传活动等。中方对此有何评论？

汪文斌：我注意到你很会猜测，但是没有任何事实依据。

总台央视记者：据报道，25日，14名联合国人权独立专家发表声明，批评美国政府冻结阿富汗央行数十亿美元资产的行为，称这将导致阿富汗妇女生存状况继续恶化。外交部对此有何评论？

汪文斌：美国入侵阿富汗20年，夺去了包括3万多平民在内的17.4万阿富汗人的生命，使近三分之一的阿富汗人沦为难民，超过一半的阿富汗人面临极端饥饿，造成罕见的人道主义灾难。美国打烂了一个国家，毁掉了一代人的前途，最后不仅一走了之，还要把阿富汗人民赖以生存的一点救命钱据为己有。这充分暴露了美方所谓“基于规则的国际秩序”的野蛮和残酷。

美方根本没有资格奢谈什么民主、人权。美方应该做的是立即解除对阿富汗央行资产的非法冻结，对阿富汗人民失去的20年作出道歉和赔偿，将残害阿富汗人民的凶手绳之以法。

法新社记者：朝鲜领导人金正恩称，朝鲜将以最快速度加强核武器能力建设。中国是否与朝鲜政府保持密切沟通？中国是否敦促朝鲜停止挑衅行为和核试验？中方对于金正恩近期表态有何评论？

汪文斌：中方坚持维护朝鲜半岛和平稳定，坚持实现半岛无核化，坚持通过对话协商解决问题。我们将继续基于上述立场加强同有关各方沟通协调，共同致力于推动半岛问题政治解决进程。

塔斯社记者：据澳媒报道，澳大利亚国防部部长达顿说最近地区冲突发生的可能性超级大，所以澳方应该开始预备战争。还有媒体报道称，达顿说中国的野心越来越大。请问外交部对这种说法如何评价？

汪文斌：澳方个别政客惯于通过发表抹黑中国、鼓吹战争的疯狂言论来谋取政治私利，这种卑劣做法中国人民看得很清楚，国际社会也看得很清楚。

路透社记者：追问关于推特的问题。中方对马斯克收购推特有何评论？

汪文斌：我刚才已经对你的演绎作出了回应。

澎湃新闻记者：4月25日，青蒿素问世50周年暨助力共建人类卫生健康共同体国际论坛在北京举行。习近平主席向论坛致贺信。王毅国务委员兼外长出席论坛并发表讲话。发言人能否介绍更多情况？

汪文斌：本次论坛是由国家国际发展合作署、卫生健康委和中医药管理局共同举办的，主题是“加强青蒿素抗疟国际发展合作，共建人类卫生健康共同体”。50年前，以屠呦呦为代表的中国科学家经过不懈努力，率先发现并成功提取了青蒿素，开创了疟疾治疗的新方法，显著降低了疟疾患者的死亡率。青蒿素是人类与疾病艰苦斗争的成功故事，也是中国致力于推动构建人类卫生健康共同体，同广大发展中国家同舟共济，以自身发展造福世界的成功实践。青蒿素问世以来，帮助中国完全消除了疟疾，同时中国也向世界伸出援手，开展以青蒿素为核心的大规模国际抗疟援助。截至2021年底，中方累计提供青蒿素药品数十亿人份，为发展中国家培训了数万名抗疟技术人员，为30个国家援建疟疾防治中心，向72个发展中国家派遣2.8万名援外医疗队员，广泛使用青蒿素药品和疗法开展疟疾防治。青蒿素已成为中国“小而美”援外项目的亮丽名片。

中国向全球积极推广应用青蒿素，挽救了全球特别是发展中国家数百万人的生命，为全球疟疾防治、维护人类健康作出了重要贡献。根据世界卫生组织统计，仅撒哈拉以南非洲地区就有约2.4亿人口受益于青蒿素联合疗法。从亚洲到非洲，从欧洲到美洲，无数的生命因为青蒿素而得到拯救，无数的家庭因为青蒿素而受到呵护。

当前，疟疾仍然威胁着很多国家人民的健康，新冠肺炎疫情仍然是国际社会面临的最大挑战。中方呼吁各国放下分歧，团结一致，致力消除疟疾等重大传染病，打赢新冠疫情全球阻击战，完善国际卫生治理体系。中方愿同国际社会一道，密切公共卫生领域交流合作，携手应对全球性威胁和挑战，推动共建人类卫生健康共同体，为维护各国人民健康作出更大贡献。

法新社记者：昨天，美国国务院发表声明，敦促中国公开所谓“班禅转世灵童”的行踪和现状。中方对美方声明有何评论？

汪文斌：我们坚决反对美方打着所谓“宗教自由”的幌子、借涉藏问题干涉中国内政。中国政府奉行宗教信仰自由政策，当然也包括尊重和保护藏传佛教活佛转世这一传承方式。关于达赖、班禅等大活佛转世，几百年来已形成完整的办法和程序，需要按照历史定制、宗教仪轨，遵守中国的国家法律。

十四世达赖是一个披着宗教外衣的反华分裂分子。27年前，他为了进行反华分裂的政治炒作，破坏宗教仪轨，不顾历史定制，在国外擅自宣布一名儿童为“班禅转世灵童”，这是非法和无效的。这位所谓的“班禅转世灵童”只是一名中国普通公民，目前过着正常的生活。他和他的家人不希望目前的正常生活受到外界干扰。美方应该充分理解和尊重他们的意愿，而不是借机搞政治操弄，对华进行攻击抹黑。

美方如果真的关心人权和宗教自由，为什么要对印第安人进行全方位、系统化种族清洗，导致印第安人文化灭绝？美国对此应该好好解释清楚。

路透社记者：特斯拉在中国有一些工厂和生意，马斯克采购了推特。中方会否考虑未来让在中国的中国人使用推特？

汪文斌：你一直在演绎，但始终没有事实依据。

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