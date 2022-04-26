新华社贝鲁特4月26日电 通讯：刀尖上的舞蹈——中国赴黎巴嫩维和部队扫雷排爆守护安全

孔康谊 梁裕源

在国际维和战场上，有这样一群驻守黎巴嫩的中国维和军人，他们每天冒着生命危险为当地人扫雷排爆，消除隐患，完成“刀尖上的舞蹈”。

黎巴嫩南部与以色列之间的临时边界线“蓝线”地区，被视作死亡地带，20世纪70年代以来，黎以双方在此设置了数个雷场，埋设了数十万地雷。中国第20批赴黎巴嫩维和多功能工兵分队每天的任务就是前往“蓝线”雷场排雷除爆。日前，新华社报道员来到这一分队走访。

“对于我们扫雷兵来说，每一次失误都有可能是生命的最后一次，因此每次上雷场，我们都当作上战场，每一次执行任务，都不敢粗心大意。”扫雷作业手吴高建说。

黎巴嫩雨水充沛，有的雷场经过几十年变化已经成为密林，有的地雷早已在雨水冲刷下发生位移，雷场上的每一步都意味着未知的风险。

“我今天挖掘的这枚地雷情况就比较复杂，这里植被比较茂密，植物根系发达，地雷被树根紧紧缠绕，还有块大石头挡住了我前进的方向，因此作业时要非常小心，任何失误都可能引发地雷爆炸。”扫雷作业手董仕福说。

维和战场上的每一天都充满惊险和挑战，扫雷场上的每一秒更是生与死的考验。在远离祖国的国际维和战场，中国扫雷官兵用自己的勇敢与担当，赢得联黎部队和当地民众的广泛赞誉。

4月24日是中国派遣成建制部队参加联合国维和行动三十周年纪念日。中国第20批赴黎维和部队指挥长叶方超表示：“中国自2006年开始向黎巴嫩派遣维和部队，一批批维和战士走上雷场清除雷患。我们懂得和平来之不易，愿为当地人民带来和平美好的生活，这就是我们中国维和军人的使命。”

据悉，截至目前，中国派遣至黎巴嫩的历批维和部队累计完成约200万平方米疑似雷区、爆炸物散落区搜排以及14000余米巡逻道路搜排，发现和排除地雷及各类未爆物共1.4万余枚，16年来零伤亡。

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