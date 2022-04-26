据美国媒体报道，美国近日发生多起大规模枪支暴力案件，造成多人伤亡，这表明美国政府在落实限枪承诺方面几乎无所作为。外交部发言人汪文斌4月26日在例行记者会上回答有关提问时说，中方注意到有美国媒体评论称，枪支暴力是美国社会的“流行病”，令美国人民感到绝望。美国以占世界4.2%的人口，保有世界46%的民用枪支，总量达到3.93亿支。2020年美国有45222人死于涉枪事件，比2010年增加43%。美国“枪支暴力档案”网站数据显示，截至今年4月22日，今年涉枪暴力事件已在美造成了13115人丧生。美国密歇根大学的一项研究表明，2020年涉枪伤害首次超过车祸，成为美国儿童和青少年最主要的死因。75%的美国青少年认为枪击事件是其最主要的压力来源。

“一声声枪响，击碎了所谓‘人人得享不可剥夺的生存与自由’的美国梦，也让人们对美式‘人权’进行深刻反思。难道美式‘人权’就是人人可以随时拔枪开火的权利吗？任意杀戮，让人民陷于恐惧和绝望之中，也是美式‘人权’的体现吗？”汪文斌说。

汪文斌说，美国媒体评论说，美国政府在落实限枪承诺方面无所作为。早就有媒体报道指出美国枪支泛滥背后的巨大产业链和利益网。正是由于枪支利益集团为政治选举提供大量捐款，并通过游说政客大肆操弄政策，才导致多届美国政府无法落实限枪的承诺，让多部控枪法案无疾而终。

“生命是最大的人权。美国一些政客长期漠视本国民众的生命权，对美国枪支泛滥、暴力横行熟视无睹，却对他国人权指手画脚，这十分荒谬。美方应该做的是切实正视并解决自身严重的体制弊病和人权问题，让美国人民真正拥有‘免于枪支暴力恐惧的自由’。”汪文斌说。（记者马卓言、董雪）

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