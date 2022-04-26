新华社耶路撒冷4月26日电 通讯：中国电动汽车驶入以色列大街小巷

新华社记者尚昊 吕迎旭

在以色列经济中心特拉维夫市一处吉利汽车经销展厅，顾客塞加尔·娅法在家人及朋友陪伴下签署了一份电动汽车订购合同。她选的是中国吉利汽车集团旗下新能源品牌几何汽车的几何C型电动汽车。

“我订购了三辆，一辆给我丈夫，一辆给自己，一辆给朋友。”娅法说。

受到娅法青睐的这款中国电动汽车日前被以色列权威汽车杂志《汽车》评为该国2022年“年度最佳购买车型”。去年12月，在该杂志举行的电动汽车“续航里程测试”评比中，几何C收获业界及消费者认可。

“五个月前，在以色列没人知道这一车型。不到五个月时间，我们已经收获逾8000份订购合同。”吉利以色列公司首席执行官罗嫩·亚布隆说。

这是中国电动汽车在以色列市场迅速发展的一个缩影。

近年来，以色列积极推动使用绿色能源。根据以能源部2018年制定的燃油汽车替代计划，从2030年起，以色列将全面禁止进口汽油和柴油汽车，所有进口汽车必须是电动或天然气汽车。在此背景下，以政府通过多种手段促进电动汽车进口和销售。

以色列《经济学人报》汽车版作家托梅尔·哈达尔对记者说，面对高昂的油价和燃油车购置税，不少以色列消费者将目光投向电动汽车。中国电动汽车不仅有价格优势，而且技术含量高、续航里程好，“以色列人真的很喜欢中国车”。

亚布隆表示，在燃油汽车领域，以色列民众对欧美日韩汽车更为熟悉，但在电动汽车领域，“中国品牌有很多优势，没有哪个国家比中国更有经验”。据他介绍，2022年一季度，吉利汽车在以色列全国电动汽车交付量中占比约15%，跃升至第二位，仅次于特斯拉。

与此同时，红旗汽车近期也占据了以色列财经、汽车媒体重要版面。4月初，中国一汽携手以色列萨梅莱特集团，在特拉维夫举行红旗纯电动车E-HS9上市仪式，这使得以色列成为继挪威后红旗品牌进入的第二个发达国家市场。

吉利、广汽、上汽、比亚迪……走在以色列街头，人们能够看到10余个中国新能源汽车品牌。哈达尔说，业界预计，2022年以色列电动汽车销量在1.5万至2万辆之间，其中一半以上是中国汽车。接下来两三年，进入以色列的中国电动汽车品牌还会持续增加。

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