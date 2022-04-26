新华社北京4月26日电 题：在中美关系问题上岂容“搅浑水”

新华社记者郑汉根

美国地缘政治专家弗里德曼日前接受媒体采访，对中美关系问题发出“奇葩”言论，声称中美关系当前出现问题，责任在中国，是中国想保持对美国的“敌意立场”，妄言中国需要作出决定改善与美国的关系。

听到弗里德曼关于中美关系的这番“高论”，稍微对中美关系发展中的是非曲直有所了解的人，大概都会感到震惊：究竟是什么样的思维逻辑，能让弗里德曼得出这样违背基本事实的结论？

中美关系发展出现困难，是中方不愿意看到的。究竟是谁搞坏了中美关系，谁是始作俑者与责任方，事实经纬一清二楚。只要看看，是谁向中国无情抡起了关税大棒？是谁在涉台、涉港、涉疆等问题上不断制造事端乃至挑战中国底线？从所谓的“2022年美国竞争法案”到美国新版国防战略，是谁言必称“中国威胁”，把中国当作“假想敌”？是谁在中国周边拉帮结派、用“五眼联盟”“四国机制”等企图形成对中国的围堵？

美国一些势力顽固地抱持零和博弈的执念，执迷于霸权逻辑、强权思维，不希望看到中国健康发展，不惮于为中美关系发展设置种种障碍。美方对中国构筑全政府、全方位的打压态势，搞乱了中美关系，到头来却要把“修复”的责任推到中国身上，美国一些人的霸道做派可真是让人“大开眼界”。面对中美关系的是非曲直，他们哪里有半点的客观，完全就是在颠倒黑白、混淆是非，是在“大搅浑水”。

弗里德曼们的“奇葩”论点背后，让人看到的是美国一些人深入骨髓的傲慢，和习惯诿过于人的蛮横。按照他们的“美式逻辑”，美国没有问题，如果美国和其他国家关系出了问题，责任都在对方。栽赃嫁祸、倒打一耙，更是美方一些人处理对外关系时最得意的“法宝”、最拿手的“把戏”。

对于华盛顿的政客们来说，中国似乎成了他们的“救星”，因为自从有了中国这个“替罪羊”，他们顿觉如释重负，抗疫不力、失业、社会不公等美国国内的种种问题也似乎不再成为问题，只要把责任推到中国身上，一切问题似乎都解决了。

无论怎么栽赃，真相不容掩盖。中国始终以负责任大国姿态，从中美两国和世界各国共同利益出发，努力推动建立稳定的中美关系，推动中美互利合作，始终以建设性的态度处理分歧。中国发展的根本目的，是让自己的人民过上更加幸福的生活。中国坚定走和平发展道路，是世界和平稳定的中流砥柱。

美方一些人颠倒黑白、倒打一耙，只会使中美关系之结愈发难解；他们诿过推责，只能是饮鸩止渴，永远也无法真正解决其国内自身问题。美国前劳工部长罗伯特·赖克等许多人士都指出，美国面临的最大危险并非来自中国，而是美国自身，美国煽动仇外心理只会伤害自身。

当前及未来很长时间里，中美必须找到正确的相处之道。中方已经多次指出，中美的正确相处之道，是坚持相互尊重、和平共处、合作共赢，而不是顽固地搞零和博弈、“脱钩”“断链”这一套。美方对中方多次作出“不寻求新冷战”“不寻求强化同盟关系反对中国”等表态，但人们看到，美方屡屡说一套做一套，缺乏诚信。

在中美关系问题上“搅浑水”，对于厘清中美关系遭遇困境的原因毫无益处，对于中美关系的健康发展更是有百害而无一利。解铃还须系铃人。搞坏中美关系的是美方，美方应该以实际行动推动中美关系走出困境。

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