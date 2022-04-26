新华社纽约4月25日电 综述：需求侧利空致国际油价显著下跌

新华社记者刘亚南

受原油需求不振和美元走强影响，国际油价25日显著下跌，纽约原油期货价格再次跌至每桶100美元以下。

当天，纽约商品交易所6月交货的轻质原油期货价格下跌3.53美元，收于每桶98.54美元，跌幅为3.46%。6月交货的伦敦布伦特原油期货价格下跌4.33美元，收于每桶102.32美元，跌幅为4.06%。

目前，市场普遍预测美联储5月将加息50个基点，6月再加息50个基点。对美联储激进加息的预期引发市场对美国经济可能陷入衰退的担忧，石油需求前景承压。

美国普莱斯期货集团高级市场分析师菲尔·弗林表示，市场的担忧从供应侧转向需求侧，新冠疫情和多国加息引发全球石油需求预期下调。

受市场避险需求升高推动，美元指数25日显著上涨，达到101.7以上，令以美元计价的大宗商品价格承压。

同时，市场高度关注俄乌冲突相关影响。欧盟对俄罗斯石油和天然气制裁措施迟迟未能出台，使市场对供应的担忧有所缓解，油价的风险溢价出现回落。

挪威油气信息服务机构吕斯塔能源公司高级分析师尼科利娜·布罗曼德表示，尽管欧盟委员会正准备新一轮对俄制裁，但现在看来，不大可能对俄罗斯实施石油禁运。

SURGE能源美国控股公司首席执行官关林华23日告诉记者，从目前情况看，预计今年国际油价将持续处于高位。美国西得克萨斯轻质原油期货价格预计在每桶100美元上下波动。但欧盟一旦决心制裁俄罗斯油气，油气价格将达到何种水平，则难以预料。此外，疫情走势也将对油价有明显影响。

美国银行全球研究部对彭博社2021年1月以来市场报道的最新研究显示，影响油价的主要因素包括：石油输出国组织（欧佩克）新动向、通胀形势、石油储备释放、美元汇率波动、美国石油库存变化、俄乌局势和全球疫情演进。通过分析发现，俄乌局势影响驱动近期油价上涨，但欧佩克新动向、石油储备释放等因素则部分抵消了油价上涨。

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