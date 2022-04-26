新华社北京4月26日电 全球有科学记录以来震级最高的地震为9.5级，于1960年发生在智利南部瓦尔迪维亚。但智利、英国等国科学家组成的研究团队日前宣布，发现人类历史上又一场“最大地震”的证据。那场地震发生在约3800年前的智利北部地区，震级达9.5级，引发的海啸波及8000多公里外的新西兰一带，严重摧毁海岸线，导致沿海地区长达1000年都不宜人居。

依据这项研究，那场地震属于大型逆冲区地震。这是世界上级别最高的地震类型，发生在地球上一个构造板块俯冲到另一块下面之际，所引发的海啸破坏力常会高于地震。研究团队在智利阿塔卡马沙漠和新西兰查塔姆岛等地找到相关证据，推测那场地震引发的海啸浪高约20米，把汽车大小的巨石冲到查塔姆岛距海岸线约1000公里的内陆。

研究报告由4月出版的美国《科学进展》杂志刊载。美国商业内幕网站23日援引英国南安普敦大学地质学家詹姆斯·戈夫的话报道，考古学家在智利“海拔非常高的内陆深处”发现了海洋沉积物的证据，而“把它们带到那里的不可能是一场风暴”。另外，考古学家还在智利北部海岸的海啸沉积物下发掘出人类建造的古代石头结构，它们面朝大海，显示是被海啸回流推倒。研究人员推测，当地居民灾后“一无所有”，被迫迁往内陆，“1000多年后才重回海边生活。考虑到他们依赖海洋获取食物，这是一个惊人的时间跨度”。

借助放射性碳年代测定法等，研究团队推断查塔姆岛上发现的那些巨石以及智利北部内陆地区出现的海洋沉积物均在约3800年前被冲到内陆。依据戈夫的说法，“只有来自智利北部的海啸才能把那些巨石移动”至新西兰，而要产生这种程度的海啸“需要9.5级地震”。

瓦尔迪维亚地震同样属于大型逆冲区地震，引发的海啸波及菲律宾东部沿海。地震和海啸约造成数千人死亡，数百万人受灾。（王鑫方）

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