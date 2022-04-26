新华网首尔4月26日电（记者田明 杜白羽）为纪念“联合国中文日”，由中国驻韩国大使馆教育处与韩国孔子学院联席会共同主办的“2022年国际中文日暨中韩语言推广策略未来展望座谈会”24日以视频会议方式召开。

来自24家韩国孔子学院的中韩方院长及中韩两国语言专家等近百人围绕“疫情后中韩母语推广策略及发展探索”主题进行讨论。

中国驻韩国大使馆教育公参艾宏歌出席座谈会并表示，中国作为中华文化发源地，在中文教育领域具有毋庸置疑的权威地位，也更加重视国际中文教育的普及和推广。经过多年的努力和发展，中文的国际地位也不断攀升。韩国24家孔子学院和4家独立的孔子课堂本土化建设持续深入，特色化发展不断增强，为推动韩国中文教育事业发展、深化中韩两国民间友谊、促进中韩两国高校间的务实合作与交流作出了积极贡献。

艾宏歌说，中韩是搬不走的近邻，也是分不开的合作伙伴。今年是中韩建交30周年，双方应该以此为契机，坚持相互尊重，加强政治互信，增进民间友好。期待通过中韩两国语言专家的努力，切实沟通思想和情感，将最新的研究成果融入到两国语言教育的教学与推广中，深入挖掘中韩语言中的智慧，切实搭建相互理解和信任的桥梁，为中韩关系行稳致远作出新的更大贡献。

韩国延世大学语言研究教育院院长徐弘源在会上表示，中韩两国文化交流源远流长，也有诸多相似之处。在全球化时代，需要通过相互尊重和求同存异，来消除误会和隔阂，促进中国梦和韩国梦的共同实现。

韩国孔子学院联席会会长、延世大学中国研究院院长金铉哲，国际韩国语教育财团常任理事申贞娥，彩虹孔子学院院长金振武，顺天乡大学孔子学院院长朴炯春，延世大学教育大学院教授康承惠，安养大学中语中文专业教授宋之贤以及其他与会嘉宾就中、韩文国际教育领域多个课题进行发言。与会者均表示，在后疫情时代的新形势下，中韩语教学研究的科技化及国际化发展将成为未来关键趋势。中韩两国应立足中韩建交30周年，进一步加强合作交流，分享经验，深化内功，聚焦重点难点，务实研究合作，为中韩友好发展的下一个30年积极谋划，主动作为，共同努力。

2010年，联合国新闻部宣布启动联合国语言日，以促进6种联合国官方语言的平等使用。其中，“联合国中文日”被定在中国二十四节气之一的“谷雨”日，以纪念传说中的“中华文字始祖”仓颉造字的贡献。

4月24日，由中国驻韩国大使馆教育处与韩国孔子学院联席会共同主办的“2022年国际中文日暨中韩语言推广策略未来展望座谈会”以视频会议方式召开。图片由中国驻韩国大使馆教育处提供。

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