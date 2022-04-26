新华社日内瓦4月25日电（记者刘曲）在4月25日“世界防治疟疾日”到来之际，世界卫生组织呼吁各国继续增加与疟疾相关的研发投入，同时在现有抗疟方法的推广方式上创新，以挽救更多生命。

世卫组织表示，若要实现世卫组织全球疟疾技术战略2030年目标，就需要在研发方面继续创新。2021至2030年期间，全球平均每年需要与疟疾相关的研发投资8.51亿美元。与之相比，2020年全球投入的这类研发资金仅略高于6.19亿美元。世卫组织最新发布的《世界疟疾报告2021》显示，近年来全球尤其是受疟疾影响最严重的一些国家，在减少疟疾病患和死亡人数方面的进展已经放缓或停滞。

在强调研发的同时，世卫组织呼吁在现有抗疟方法的推广方式上创新。比如，设法使受疟疾影响最严重的国家通过收集和分析疟疾数据，更好地了解疟疾的地理传播情况，从而在不同地区调整应对策略；帮助各国更加有效、高效、公平地使用现有抗疟资金。

世卫组织指出，抗击疟疾还面临着新挑战，例如蚊子对杀虫剂耐药，作为疟疾传播媒介的斯氏按蚊正在非洲和亚洲部分地区孳生，基因突变的恶性疟原虫会影响快速诊断检测的有效性。

世卫组织呼吁疟疾传播中高风险地区儿童广泛接种全球首款疟疾疫苗RTS,S。经世卫组织协调，非洲国家马拉维于2019年4月首次启动疟疾疫苗试点，加纳、肯尼亚和马拉维的100多万名儿童已接种这款疫苗。数据显示，该疫苗可大幅减少疟疾重症率。据世卫组织估计，如果广泛接种，这款疫苗每年可多拯救4万至8万名非洲儿童的生命。

曾研究过疟疾的世卫组织总干事谭德塞日前在该组织的一份公报中表示，RTS,S疫苗不仅是一项科学突破，它改变了非洲家庭的生活，展示了科学和创新对改善健康的作用。未来迫切需要更多研发来拯救生命，推动实现“无疟疾世界”愿景。

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