人民网华盛顿4月26日电 （记者李志伟）近日，中国驻美国大使秦刚走访美国明尼苏达州明尼阿波利斯市的中文沉浸式特许学校英华学院。中国驻芝加哥总领事赵建陪同访问。

英华学院校长包善容向秦刚详细介绍学校师资力量、资金来源、日常运营等情况。在英华学院的走廊、餐厅各处挂着“修身、齐家、治国、平天下”“海内存知己，天涯若比邻”“四大发明”等中文条幅和海报，中文氛围浓厚。秦刚还以汉字“和”为主题为六年级的同学们上一堂中文课。

在学校体育馆，该校低年级同学表演了《虫儿飞》《咏鹅》《泥娃娃》等舞蹈。高年级同学演奏扬琴二重奏《喜讯》、古筝《战台风》。四名同学用流利的中文演讲，讲述学习中文的故事。他们表示，学习中文已成为自己生活的一部分，在英华学院毕业后会坚持学习，希望未来能去中国。

秦刚对学生们说，很高兴看到大家的中文水平都很棒，多才多艺，热爱中国文化。要学好中文并不容易，需要毅力、勇气、坚持和执着。通过学习中文，大家也可以更好了解中国文化和价值观。中美文化不同，但两国人民彼此要相互沟通，增进理解，要“和而不同”。只有人们和睦相处，相互包容，才能共同建立和平、和谐的世界和人类命运共同体，也就是“大同世界”。

英华学院创办于2006年，是美国第一所公立中文沉浸式特许学校，从幼儿园到八年级目前共有在校学生800余人。四年级之前所有学科授课语言都采用中文。该校于2015年获得美教育部颁发的“蓝带学校”荣誉称号。

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