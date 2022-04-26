新华社华沙4月25日电（记者陈琛 张章）美国国务卿布林肯25日在波兰说，美国外交官将于本周开始返回乌克兰。

布林肯当天在波兰东南部靠近波乌边境的一处地点与美国国防部长奥斯汀一同举行记者会，介绍二人早些时候访问乌克兰首都基辅并与乌总统泽连斯基举行会谈的情况。布林肯说，与泽连斯基的会晤持续了3个小时。

美国国务院当天发表声明说，布林肯在会谈中告知泽连斯基，美国将向乌克兰和中东欧及巴尔干地区15个北约盟友和伙伴国家提供总额超过7.13亿美元的军事援助资金。其中，乌克兰将获得逾3.22亿美元，用于增强该国作战能力。提供给北约盟友的资金将用于解决它们向乌克兰提供武器后造成的本国武器库存短缺。同时，美国将向乌克兰出售价值1.65亿美元的军火。

此外，美国白宫25日发表声明说，总统拜登提名现任美国驻斯洛伐克大使布林克出任美国驻乌克兰大使。布林克须获美国国会参议院批准方可履新。

据乌克兰总统网站25日发布的消息，泽连斯基24日在基辅会见布林肯和奥斯汀。双方会晤时主要讨论了对乌军事和经济援助、乌克兰的安全保障等议题。（参与记者：邓仙来）

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