人民网仰光4月26日电 （记者李秉新）缅甸新闻部部长貌貌翁与缅甸投资与对外经济关系部部长昂乃乌近日在接受记者采访时表示，中缅两国前不久达成共识，中方充分考虑到缅甸民众目前遇到的缺电困难，两国愿通过跨境电网合作解决这一问题。缅甸方面已经有与中方合作跨境输电的计划，这也是中缅经济走廊计划的一部分。根据这一计划，缅甸将从中国和老挝等周边国家引进约1200兆瓦电力，很快就将实施。缅方也会及时进行财税改革，减税让利支持企业复工复产。缅方已经准备好随时与中国一起恢复中缅经济走廊项目建设，一旦这些项目恢复建设就会给缅甸当地民众带来巨大就业机会，各个方面都将受益。

缅甸目前正值热季但缺电情况严重，大城市经常拉闸限电，一些企业只能用高价购买来的柴油自己发电维持生产，产品成本也随之增加不少。

昂乃乌表示，在缅甸农村地区借鉴中国经验使用沼气发电是个好办法，成本低见效快，可对其他能源短缺状况进行有效补充，满足农村当地民众绝大部分用电需求，还可解决农村地区减贫脱贫问题。政府已经制定相关政策，各地方政府已经被充分授权，可自行直接审批30兆瓦规模的外国投资能源项目。缅方还准备专门设立一个农村发展与合作机构来推动和完善农村各项事务。他说中国长期致力于农村地区扶贫减贫工作，在开发各种能源方面很有经验，也有充足的技术和资金，两国可以在甸各地就开发一些短平快能源项目开展合作。

在谈到美国以及一些西方国家对缅甸实施制裁时他强调，缅甸在历史上长期受西方制裁，对抵御西方制裁有着非同一般的抗压性，西方一些能源企业撤出缅甸市场，对缅甸并无大碍，他们全加起来的份额也只占这一领域的10%，制裁伤害的是他们自己，伤害的是缅甸最穷苦的老百姓。

他表示，中国是缅甸最大贸易伙伴，虽然新冠肺炎疫情使两国贸易额有所下滑，但两国贸易互补性很强。新冠疫情叠加乌克兰危机使国际市场能源和粮食供应前景出现较大不确定性，而缅甸在油气资源和粮食资源方面具备优势，中方在制造技术和投资资金方面是强项，两国合作具有光明的前景。目前人民币在贸易结算方式中还只限于边境贸易，第二步将把这一结算方法扩大到所有双边贸易，第三步还将在中国来缅投资领域用人民币结算，提供最大便利。

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