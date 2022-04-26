人民网曼谷4月25日电 （记者孙广勇）4月25日，泰国普吉孔院2022年泰国教育部职业教育委员会“中文+职业教育”本土教师培训暨中国双高职业学院专业泰国宣讲培训会顺利开幕。此次培训由泰国教育部职业教育委员会、泰国宋卡王子大学普吉孔子学院、中文联盟/五洲汉风网络科技（北京）有限公司联合主办，陕西国防工业职业技术学院、陕西职业技术学院、陕西能源职业技术学院、重庆工程职业技术学院、重庆电子工程职业学院、重庆公共运输职业学院、西安翻译学院等七所中国职业院校联合协办。

泰国教育部职业教育委员会职业标准审核局委员陈吉、宋卡王子大学普吉分校副校长林朋、中文联盟主席/五洲汉风网络科技（北京）有限公司副总经理王锦红、普吉孔子学院中方院长杨文波、中国七所职业院校的领导与泰国南部各职业院校的本土教师等100余人出席了此次开幕式。

陈吉在开幕致辞中说道，今年一月份，泰国教育部职业教育委员会与普吉孔子学院签署合作协议，旨在开展中泰职业教育合作，提高泰南师生的“中文+职业教育”水平，并为泰南各大小企业，尤其是旅游行业输送“中文+职业技能”人才。此次培训的顺利举办，将进一步促进中泰两国在职业教育方面的交流与合作。

林朋在开幕致辞中代表宋卡王子大学普吉分校对与会领导及参训教师表示欢迎，并对普吉孔院16年来立足大学、深耕泰南的卓越成绩表示肯定。他同时指出，此次宣讲培训会是普吉孔院与泰国职业教育委员会签约后开展的首次培训，相信这次培训能切实提高泰南职业院校师生的中文水平和专业技能。

王锦红主席在线上致辞中对此次培训的召开表达祝贺，并表示中文联盟将持续助力泰国本土教师培训项目，支持中泰职业教育的国际化发展，希望能与更多职教合作伙伴携手并进，共同打造“中文+职业技能”教育“生态圈”。

本次培训为期5天，通过“线下中文语言培训+线上职业院校宣讲”相结合的方式展开，并穿插安排中文专业讲座和中华文化体验活动。线下中文语言培训以普吉孔院研发的《走遍泰国》（中泰双语版）为授课教材，分初、中、高三个等级进行小班化教学，重点教授“中文+旅游商贸”领域的中文话题；线上职业院校宣讲主要介绍中国双高职业院校的优势专业，如机电一体化、旅游管理、城市轨道交通、建筑智能化工程技术、汽车制造、现代移动通信、煤矿智能开采、康复治疗、国际中文教育等。

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