北加州中国企业协会换届现场。冯家琪摄

人民网旧金山湾区4月25日电 （记者邓圩）北加州中国企业协会近日于加州圣克拉拉市中关村硅谷创新中心举办会员大会和新一任会长及理事单位选举。当天会议以线上结合线下方式举行，人民网、工商银行、中国国航、中青旅等19家驻美中资企业机构当选新一届理事单位，中关村北美负责人罗炜当选为中企协新一任会长。

“北加州的中资企业始终是促进中美民间合作的重要力量，尤其是疫情期间，会员单位们守望相助，积极为中美两地抗疫工作捐赠物资，进一步增进族群间友谊互信。”北加州中企协上任会长康建德在会上回顾过去两年协会工作时表示。

新任会长、中关村北美负责人罗炜提出，面对充满不确定性的外部环境，在美中资企业仍要以长远眼光求生存、谋发展，牢记初心与担当，进一步深化与当地社会交融，增进了解，深化友谊。协会新一届班子也将继续做好中美双边沟通的桥梁与平台，讲好“中企故事”，提升营商环境，加强与中美其他区域政商界联络互动。

中国驻旧金山总领事馆参赞邬沛民、领事刘天民出席了本次年会。邬沛民高度评价了以中企协会员为代表的驻美中资单位在海外落实常态化防疫工作的基础上，积极融入美国社会，参与社群建设，努力为中美经贸关系发展添砖加瓦的积极举措。他鼓励中企协发挥好与当地政商届之间的桥梁纽带作用，宣传、巩固互利共赢的良好关系，并指导、促进中企在美合法依规经营，践行社会责任，树立中国企业良好形象。

北加州中国企业协会换届现场。冯家琪摄

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