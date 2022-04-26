新华社圣多美4月25日电 通讯：中国青蒿素助力非洲岛国攻克疟疾难题

新华社记者史彧

圣多美和普林西比（简称圣普）位于非洲几内亚湾东南部，地处赤道。疟疾是圣普首要的公共卫生问题，当地年疟疾发生率高达10%。自2017年起，中国专家组采用的青蒿素复方“中国抗疟方案”，为圣普实现2025年消除疟疾的目标带来希望。

随着今年雨季到来，圣普也即将进入疟疾流行季节。为了助力圣普早日彻底清除疟疾，来自广州中医药大学的郭文峰带领中国援圣普抗疟专家组，从3月底起对圣普10个疟疾暴发村开展全民服药项目。

全民服药是世界卫生组织疟疾防治指南中一种群防群治方法，通过某些疟疾高发特定区域内所有人群同时服用全疗程抗疟药，而达到清除疟疾传染源的目的，是遏制疟疾最有效的方案之一。

2017年起，中国援圣普抗疟专家组根据当地疟疾发病流行情况，借鉴中国消除疟疾经验，与圣普卫生部、疾控中心抗疟工作团队一起，因地制宜将圣普村落按照疟疾发生率分为四类，有序推进以特定区域“全民服药”为主要措施的“清除传染源优先”的“中国抗疟方案”。

“中国抗疟方案”的核心在于具有完全自主知识产权的创新药——青蒿素哌喹片，也叫“粤特快”。该药现已取得包括美国在内的40个国家的国际专利保护，被商务部列为我国援助非洲的一线抗疟药品。

“一开始，圣普政府对中国的方案还持有怀疑态度，2019年7月才允许我们在疟疾发病率最高的自由村做试点。”郭文峰回忆说。

2019年7月，中国援圣普抗疟专家组在自由村试点开展“中国抗疟方案”，取得显著效果。郭文峰说，自由村总人口约500人，但年疟疾报告病例数一度高达1000余例，这意味着每名村民平均感染两次。

“我们在自由村开展的全民服药示范项目用的就是这种药，既可以预防也可以治疗疟疾，主要原理是杀灭人体内的疟原虫。”郭文峰介绍，这个方案在科摩罗、越南、柬埔寨等国家都取得了特别好的效果。

在专家组的努力下，三轮全民服药后，自由村实现了连续8个月零发病。用青蒿素复方群防群治的策略逐步获得圣普政府和民众肯定和好评。近年来，首都圣多美附近的试点村更是实现了年均疟疾发病率从60%下降到3%的奇迹。

参与服药的村民丰塞卡表示：“全村人一起服药是个很好的方法。我希望这样的措施能持之以恒，早日清除疟疾。”

除了全民服药措施，中国专家团还组建专门团队深入调研，摸清圣普疟疾流行规律，帮助圣普最大程度降低疟疾发病人数，并培养了一支专业水平高、常态化、稳定的本地抗疟团队。

由中国援建的圣普消除疟疾参比实验室于2021年10月改造完成，并将在近期正式挂牌。该实验室将弥补圣普在疟疾检测方面的空白，助力圣普提高疟疾检测能力。

今年3月，圣普卫生部部长蒙泰罗对中国给予圣普的无私援助和中国抗疟专家组为圣普实现消除疟疾目标所做贡献表示高度赞赏和衷心感谢。她说，圣普政府一直视疟疾防治为卫生事业重点，在两国抗疟团队共同努力下，目前圣普疟疾发病率已极大降低。

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