人民网开罗4月26日电 （记者黄培昭）为庆祝开罗中国文化中心成立20周年，讲好中国故事，营造中心当地粉丝群良好的阅读氛围，在第二十七个“世界读书日”和埃及“春风节”到来之际，中心启动了2022年“世界读书日”读书竞赛活动。

4月24日，开罗中国文化中心邀请开罗大学青年教师、翻译和中国学专家亚拉·伊斯梅尔主讲，在脸书主页发布了主题为“阅读对我们产生的影响”的讲座，并同时启动阅读分享活动。分享活动中，埃及网友纷纷晒出最近阅读的图书以及推荐理由，内容涉及政治、经济、历史、地理、语言、文学、艺术等各个领域，其中，《习近平谈治国理政》尤其受到欢迎。

文化中心粉丝萨米·马萨德在推荐留言中写道：“我推荐《习近平谈治国理政》一书，这本书对中国，乃至全世界，都具有很高的学习参考价值……中国比原计划提前5年在全国范围内消除了绝对贫困。未来，中国提出的2035年远景目标将引领中国和全世界走向新的高度，世界将走向多极化。此外，改革开放、‘一带一路’这些以人为本的重要政策、倡议也将为世界各国，尤其是沿线国家的人民带来福祉。”

另一位名叫扎卡利亚·福阿德的粉丝在阅读体会中这样写到：“《习近平谈治国理政》适合每一个人阅读。该书聚焦经济、社会、环境、生活等方方面面，并聚焦提高国家和人民的生活质量，以人民为中心，重视社会、卫生和教育事业发展，实现社会繁荣发展。在全球化体系中，尊重其他文化并在和谐共处、共同发展的框架下开展文化交流合作。我从这本珍贵的书中受益良多，希望更多朋友阅读该书，阅读它的话语、内涵及其承载的独一无二的信息、事实和知识，并从中得到启发。”

今年是开罗中国文化中心连续第七年举办“世界读书日”主题活动，此次活动上线仅两天，覆盖人数已达7万余人，有两百余名埃及网友踊跃参与，互动次数近5000次，收获点赞、评论、分享近2000次。活动将持续至4月30日。

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