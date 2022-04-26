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“国际中文日”活动在比利时举办

2022年04月26日08:45 | 来源：人民网-国际频道
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丰富多彩的“国际中文日”活动在比利时多地举办。中国驻比利时使馆教育处供图

人民网布鲁塞尔4月25日电 （记者任彦）4月19日至25日，比利时近30所大中小学、孔子学院、中文教学机构共同举办“国际中文日”活动。

中国驻比利时使馆教育参赞郑保国表示，国之交在于民相亲，民相亲在于心相通，语言是人心相通的工具。开展内容充实、形式新颖的“国际中文日”活动，不仅可以激发中文学习者和爱好者的兴趣，更为促进中比两国民心相通搭建桥梁和纽带。

在20多所法语区中国语言文化项目学校举行的活动中，学生们通过剪纸、国画、书法、茶艺、下象棋、打太极等丰富多彩的文化体验项目，充分感受到中国传统文化的独特魅力，加深了对中国文化的理解。

4月20日晚，比利时列日孔子学院在艾尔蒙教学点举办中国书画体验工坊，学生们在老师指导下学着画牡丹、虾和熊猫，对中国书画有了进一步的了解。

4月21日，比利时德语区圣维特总体中学高一年级的同学们学写毛笔字，学唱中文歌，希望通过学习中文，共筑美好未来。

(责编：高歌、杨牧)

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