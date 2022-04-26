新华社莫斯科4月25日电（记者耿鹏宇）俄罗斯外交部长拉夫罗夫25日说，当前乌克兰局势将以签署条约结束，但条约内容将取决于军事行动的实际情况。

拉夫罗夫当天在俄罗斯一档电视节目中说，与任何使用武装力量的情况一样，一切都将以签署条约结束，但条约的内容将取决于能够达成条约时的军事行动状况。俄方不准备放弃特别军事行动开始时提出的要求，同时也在采取最严格的措施尽量减少对平民造成的伤害。

拉夫罗夫说，俄方积极接受乌方在土耳其伊斯坦布尔会谈中提出的条约提案，但随后由于美国影响乌方改变立场，提出与此前大相径庭的想法，这是与乌方谈判的一大退步。但俄方将继续与乌总统泽连斯基任命的代表团进行谈判，双方将保持接触。

拉夫罗夫还说，俄国内许多人坚信乌方实际立场是由美国、英国或其他国家确定的，应该与美国人进行对话并达成某种协议。这或许有用，但目前为止未看到美方在乌克兰问题或其他问题上对与俄方进行接触表现出任何兴趣。善意不是无限的，如果没有得到回应，那么这很可能无助于谈判进程。

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