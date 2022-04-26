新华社联合国4月25日电 中国常驻联合国代表张军25日在安理会中东巴勒斯坦问题公开辩论会上发言，呼吁巴以冲突方保持克制，防止局势继续激化甚至失控。

张军说，巴以局势面临新一轮紧张和升级。中方谴责一切针对平民的袭击，反对一切违反宗教圣地历史现状的行动。以色列和巴勒斯坦的安全相互依存、不可分割。将一方安全建立在另一方不安全的基础上，就无法打破暴力循环、走出安全困境。只有秉持共同、综合、合作、可持续的安全观，才能实现和平共处。中方呼吁各方特别是以色列保持克制，防止局势继续激化甚至失控。

张军说，中方支持联合国中东和平进程特别协调员同以巴等各方保持沟通，推动局势降级。中方支持阿拉伯国家联盟和阿拉伯国家发挥积极作用。安理会应对当前形势和阿拉伯国家的呼吁高度重视，采取紧急行动，对外发出一致声音，发挥应有的作用。

张军说，巴勒斯坦问题始终是中东问题核心。无论国际形势如何演变，巴勒斯坦问题都不能被边缘化，更不能被遗忘。在巴勒斯坦问题上，缺乏的不是宏大公平的方案，而是采取行动的勇气。巴以局势反复升级的根本原因是巴勒斯坦人民的合法民族权利始终未能实现，“两国方案”始终未能落到实处。

张军说，中方敦促以色列停止拆除巴勒斯坦民众房屋，停止驱逐巴民众，停止扩建定居点，并为约旦河西岸巴勒斯坦社区的发展创造条件。中方呼吁尽快全面解除对加沙的封锁。中方期待巴以双方继续开展高层接触，早日重启平等对话。中方呼吁国际社会以联合国有关决议、“土地换和平”原则等国际共识为基础，为推进中东和平进程付出更大努力。安理会应增强紧迫感，切实负起责任，为公正、持久地解决巴以问题采取积极行动。

张军重申，中方支持建立以1967年边界为基础、以东耶路撒冷为首都、拥有完全主权、独立的巴勒斯坦国，支持巴勒斯坦和以色列和平共处，阿拉伯和犹太两大民族共同发展。中方将继续同国际社会一道，为巴勒斯坦问题的全面公正解决作出不懈努力。

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