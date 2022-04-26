新华社维也纳4月25日电（记者刘昕宇 郭晨）国际原子能机构25日在奥地利首都维也纳召开首届“核法律：全球辩论”国际大会，各国核能主管部门、相关国际组织和非政府组织代表以及相关领域专家学者参加大会。

与会人员将在5天的会期中共同探讨核安全、核安保、核保障、核损害责任等核法律重点领域的现状和未来，分享各国良好实践，以推动完善国际核法律体系，适应不断发展的核科学技术安全、安保及和平利用需要。

国际原子能机构总干事格罗西在当天举办的“核法律的愿景”高级别论坛上表示，核能是应对气候变化挑战的重要选项。国际原子能机构主持制定了一系列国际核法律文书和标准导则，为全球和平利用核能事业发展构筑了安全、安保、保障和责任“四大支柱”，是核领域全球治理不可或缺的组成部分。国际原子能机构希望通过此次大会，与各方携手推动核法律的不断完善和有效实施。

中国国家原子能机构副主任董保同在该论坛上表示，中国将核能作为实现“碳达峰”“碳中和”目标的重要选择，确定了积极安全有序发展核能的政策。近年来，中国建立了包括国家法律、行政法规、部门规章三个层级的核法律体系，当前正在制定《原子能法》，保障原子能和平开发与利用。中国愿与其他国家分享民用核能事业发展与立法的良好实践与经验。

据了解，本届大会于25日至29日采取线上线下相结合方式举行，设置了开闭幕式、高级别论坛、专题论坛、圆桌讨论、技术分论坛等环节，以及多场边会和展览活动。

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