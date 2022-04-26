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新冠肺炎连续两年位列美国人第三大死因

本报记者  李志伟
2022年04月26日05:12 | 来源：人民网－人民日报
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　　美国疾控中心近日发布报告说，新冠肺炎连续两年成为美国民众第三大死亡原因，仅次于心脏病和癌症。截至4月25日，美国新冠肺炎确诊病例累计超过8098万，死亡病例超99.1万。面对这些沉重的数据，美国国内纷纷批评政府抗疫不力，在“口罩令”等防疫措施上政策混乱，导致“悲惨的失败”。

　　根据美国疾控中心最新发布的这份“发病率和死亡率周报”，2021年，美国共有超过345.8万人死亡，其中超过46万人因新冠肺炎相关原因死亡，占到全国死亡人数的13%，高于2020年的10%。2021年，除85岁及以上人群外，所有年龄群体的死亡率都有所上升。死亡率最高的群体为非西班牙裔美洲印第安人和非西班牙裔黑人，死亡率最高的年龄段群体为85岁及以上人群。

　　美国全国广播公司报道指出，这些数据是根据目前的统计口径得到的，随着美国疾控中心收集到更多信息，这些数字可能会发生变化。同时，这些新冠肺炎的统计数字并不包括其他4.5万例死亡病例，在这些病例中，新冠肺炎是造成死亡的一个促成因素，不是根本原因。

　　《今日美国报》等媒体还调查了美国遗漏报告的相关病亡案例。据报道，詹姆斯、德洛丽丝是一对居住在纽约州雪城的80多岁夫妇，他们在疫情期间先后去世。他们的家人说，各种迹象表明詹姆斯感染了新冠病毒，但医生说不能把急需的病毒检测试剂“浪费”在他身上。德洛丽丝的新冠病毒检测呈阳性，但她的死因被写为阿尔茨海默病。

　　当前，美国新冠肺炎确诊病例和死亡病例均居全球首位，远远高于其他国家。美国越来越多的专家和媒体指出，政治化导致美国反科学反常识风潮盛行，为实施有效防疫措施制造障碍。当前，美国各地仍在激烈争论是否需要保持“口罩令”。美国疾控中心4月13日发布声明说，鉴于目前美国疫情反弹，在公共交通系统实施的“口罩令”将延长至5月3日。但是，美国佛罗里达中区联邦地区法院一名法官4月18日作出裁决，推翻实施“口罩令”，认为发布“口罩令”超出美疾控中心职权。随后，美国一些航空和铁路公司宣布不再强制要求乘客戴口罩。美国司法部20日回应说，将就这项裁决提起上诉。

　　《洛杉矶时报》专栏作家尼古拉斯·戈德堡撰文说，在加州，新冠肺炎确诊病例数量正在回升，部分原因是当地放宽了室内“口罩令”与疫苗接种证明要求。“最糟糕的是，我们还在为‘口罩令’、开放还是关闭、如何保护学生、疫苗接种而相互争斗。谎言继续充斥着社交媒体。科学与健康问题仍然被毫无意义地政治化。”

　　与此同时，美国新冠肺炎相关数据也出现混乱，多州降低病例报告频率，进一步加剧了防疫难度。美国广播公司指出，美国新冠肺炎数据报告显著减少，以及全美范围内公共新冠病毒检测的减少，让卫生专家们担心，由于缺乏信息，官员们可能会忽视病例激增，并“对美国的真实感染率一无所知”。《自然》杂志称，这些削减新冠肺炎数据报告的情况并非基于证据，而是“出于政治目的”，将给世界带来灾难性后果。

　　美国俄勒冈大学教授保罗·斯洛维奇指出，随着死亡病例数字的增加，人们变得“精神麻木”，理解力与同理心都会下降。戈德堡说，这重复了那句老话“一个人的死亡是一场悲剧，100万人的死亡只是一个统计数字”，“美国新冠肺炎死亡人数本不应该接近100万，但是我们做到了。”

　　（本报华盛顿4月25日电）


　　《 人民日报 》（ 2022年04月26日 18 版）
(责编：岳弘彬、赵欣悦)

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