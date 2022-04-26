本报记者 周 輖 刘 刚

美国国务院近日发布所谓《2021年国别人权报告》，再次对世界近200个国家和地区人权状况指指点点，对本国不断恶化的人权状况却只字不提。美国在人权问题上罔顾事实、颠倒是非、玩弄双重标准再一次遭到国际舆论的普遍反对。多国政府官员、媒体和不少专家学者批评指出，“美国的这一做法是伪人权真霸权”。

古巴外长罗德里格斯指出——

“为操纵和恐吓不服从华盛顿利益的国家，美国正把人权当作一种工具”

土耳其外交部谴责美国的“人权报告”毫无根据，土耳其“完全拒绝”。伊拉克外交部认为这一报告不过是“炒以前的冷饭”。伊朗外交部强调，美国发布重复的、毫无根据的指控，“不会使这一报告具有合法性”。

缅甸外交部向美国驻缅甸使馆提出抗议：“该报告是出于政治目的对缅甸进行诋毁的工具，报告中使用的是来源不明的片面指控，带有误导性。”

孟加拉国外交部国务部长阿拉姆表示，这一报告有意鼓动在孟制造一个“没有法律的社会，以破坏社会和政府稳定”，管理国内事务是孟加拉国政府的职责，不需要外部干涉。

委内瑞拉外交部认为，该报告缺乏相关公正调查的证据，既不严谨、又不可信，是对主权国家的干涉。美国只是利用人权问题来谋取自身政治利益，事实上对其他国家人民的人权并不感兴趣。

古巴外长罗德里格斯一针见血地指出：“为操纵和恐吓不服从华盛顿利益的国家，美国正把人权当作一种工具。”

美洲玻利瓦尔联盟通过其官网发表声明，严厉谴责美方的“人权报告”，认为该报告是对其他国家内政的粗暴干涉，“美洲玻利瓦尔联盟无法接受”。

美国在“人权报告”中污蔑“菲律宾安全部队成员犯下大量侵犯人权的行为”。对此，菲律宾国防部长洛伦扎纳发表声明谴责这一报告，要求美国提供具体细节。他说，如果没有这些数据，美国的指控只不过是“影射和政治迫害”。

印度外长苏杰生回击了美国称印度“侵犯人权行为在增加”的批评，并谴责美国的游说集团从中作祟。印度News18网站认为，美国批评印度人权，“犹如锅嫌壶黑”。

美国“人权报告”还把一些国家积极有效的防疫措施扣上“侵犯人权”的帽子，例如称印度尼西亚防控疫情用的应用程序侵犯人权。对此，印尼政治、法律和安全事务统筹部长马福德强调，人权的保护应该是全面的，不仅要有个人权利的保护，还要有公众集体权利的保护。他肯定该应用程序帮助政府阻止了新冠病毒的传播，保护了人民。“实际上，我们比美国更好地应对了疫情，该应用程序在减少德尔塔和奥密克戎毒株传播方面非常有效。”

《印度时报》发表评论——

“罔顾国内存在的一系列问题，美国用双重标准看待他国人权状况，它的故作姿态令人生厌”

《东盟邮报》刊发菲律宾学者安娜·罗萨里奥·马林达—乌伊的专栏文章，批评美国双标和虚伪，文章指出：“美国的人权状况劣迹斑斑，没资格批评他国。”

土耳其外交部表示：“我们请美国关注自己在人权问题上的记录。”

委内瑞拉外交部指出，美国是世界上监禁率最高的国家，大约有219万名犯人，占全球在押犯人总数的25%。美国被关押的犯人中，非洲裔和拉美裔占比最高，他们被关押的地方条件极差，健康得不到保障，甚至面临生命危险。“美国应专注解决自己的监狱危机。”

伊朗外交部强调，针对非洲裔等少数族群的种族歧视正在美国系统性、大规模地发生，并在美国引发强烈抗议。“美国警察肆无忌惮地杀害非洲裔公民，暴露了美国政府反人权的态度，更令人遗憾的是，美国对自身这种侵犯人权的行为非常冷漠。”

“侵犯人权的行为在美国经常发生，而我们的政府和媒体却不自知。经常被吹捧为世界榜样的美国，在许多美国人和全世界的眼中，都没有充分保护国内的人权。”美国非营利组织“全球青年联结”执行董事杰西·霍克斯指出。

“尽管美国是发达、富有的国家，但多年来，美国的人权状况比你想象的还要糟糕。”美国《外交政策》撰稿人沃尔夫说。《印度时报》评论说：“罔顾国内存在的一系列问题，美国用双重标准看待他国人权状况，它的故作姿态令人生厌。”

菲律宾学者乌伊撰文表示——

“美国对世界进行人权说教属于闹剧，鉴于其恶劣的人权记录，美国既没有道德优势，也没有诚信”

“没有人指望沉迷于撒谎的美国政府能说出真相，美国谈论人权是‘鳄鱼的眼泪’”。伊朗外交部发言人赛义德·哈提卜扎德说。

哈提卜扎德表示，美国的历史充斥着在世界各地发动战争、政变、侵略，进行暗杀、绑架、经济封锁等侵犯人权的行为，“美国政府是名副其实的人权侵犯者，因此没有资格谈论人权这一崇高概念”。

乌伊指出，美国在境内外的人权记录如此恶劣，毫无正义可言。“美国对世界进行人权说教属于闹剧，鉴于其恶劣的人权记录，美国既没有道德优势，也没有诚信。”

阿联酋联邦国民议会议员迪拉尔·法拉西指出，美国总是试图干涉他国的事务，并将自己定位为“守护者”，然而美国非但不履行大国义务，还入侵多个主权国家，损害别国的人权。“把人权政治化是一件非常危险的事情，因为它影响到人类的公平正义。”

“‘人权报告’揭开了世界‘超级大国’长期追求‘世界警察’的旧伤。美国缺乏自省的智慧，这一报告缺少的是这个‘超级大国’如何直接或间接导致全球不公正的故事。”肯尼亚学者史蒂文·恩德戈瓦批评说。

叙利亚国际问题专家穆罕默德·奥马里指出，美国在伊拉克、利比亚、叙利亚等地发动的单边军事行动，不但没有提升当地人民的人权状况，反而摧毁了这些国家原有的政治生态，导致更为严重的人权危机。

（本报开罗、北京电）

《 人民日报 》（ 2022年04月26日 18 版）

(责编：岳弘彬、赵欣悦)