董晓军

4月26日，中国—中东欧国家合作机制迎来启动10周年纪念日。十载春华秋实，这一机制在时间淬炼中焕发出新的生机活力，成为跨区域合作的典范。

中国和中东欧国家传统友谊深厚，自中国—中东欧国家合作机制启动以来，双方本着共商共建、务实均衡、开放包容、创新进取的合作原则，建立了以领导人会晤机制为引领、涵盖20多个领域的立体合作架构。一大批合作项目成果喜人，双方贸易额10年实现了翻番。中国—中东欧国家合作成为多边主义的生动实践，在世界范围内产生了积极影响。2021年，中国与中东欧国家贸易总额达8630.6亿元人民币，同比增长23.3%，展现出强大韧性。

“玫瑰之国”保加利亚是共建“一带一路”合作在巴尔干地区的重要节点，也是中国—中东欧国家农业合作示范区和中国—中东欧国家全球伙伴中心的牵头国。近年来，中保关系取得长足发展，正是中国与中东欧国家关系蓬勃发展的缩影和写照。在保加利亚工作3年多来，我深刻感受到保加利亚各级政府以及企业参与中国—中东欧国家合作的热情。酸奶、葡萄酒、玫瑰制品等越来越多的保加利亚特色产品走进中国百姓家中，华为、小米、天津农垦等一批中国企业在保加利亚落地生根，双方互利合作步入提质升级的快车道。

在中国—中东欧国家合作助力下，中保双边往来愈发密切，合作形式不断丰富，合作领域持续扩大，为两国民众带来实实在在的好处。2021年，中保双边贸易克服疫情影响，逆势强劲增长40.8%，达41.09亿美元，创历史新高。中国企业积极参与保加利亚光伏项目、风力发电项目，新能源领域成为中保合作新亮点。保方积极用好进博会、广交会、中东欧博览会等平台，与中方签署关于烟叶输华植物检疫要求的议定书，两国农产品贸易范围进一步扩大。双方在文化、教育、科技等领域交流合作保持良好发展势头，地方交往稳步推进，民心纽带更加牢固。

去年10月，我在保加利亚普罗夫迪夫农业大学出席鲁班工坊揭牌仪式，与中保各界友人共同见证中国—中东欧国家领导人峰会重要成果落地。鲁班工坊的正式揭牌为中保农业、教育合作翻开了新篇章。保加利亚农业部高度赞赏鲁班工坊正式启动，期待其在保加利亚现代职业技术教育发展、农业发展和两国友好合作中发挥重要作用。我相信，在中保两国政府和社会各界友人的支持下，鲁班工坊将为中保双向投资与贸易培养更多高素质本土人才，为推动更多务实合作项目落地夯实基础。

回望过去，中国与中东欧国家在开放包容中实现互利共赢、共同发展；展望未来，尽管面临复杂外部环境考验，但中国同包括保加利亚在内的中东欧国家有着不断扩大的共同利益和相互需求，持续推进中国—中东欧国家合作符合双方长远利益。我坚信，站在新的起点，只要各方共同努力，抓住“时”，运筹“势”，注重“实”，中国—中东欧国家合作必将走得更稳、更实、更远，迎来更加美好的明天。

（作者为中国驻保加利亚大使）

《 人民日报 》（ 2022年04月26日 03 版）

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