本报记者 李志伟

近日，国际货币基金组织（IMF）和世界银行春季会议举行，两家国际机构均下调了今年全球经济增长预期。同时，IMF总裁格奥尔基耶娃在博鳌亚洲论坛2022年年会上表示，作为世界第二大经济体，中国实现今年各项目标，对于推动世界经济复苏至关重要。IMF亚太部助理主任、中国事务主管黑尔格·贝格尔接受本报记者采访时表示，随着中国持续推动经济高质量发展，中国经济的韧性将进一步增强，并保持对外资的吸引力。

IMF发布最新一期《世界经济展望报告》，预计2022年全球经济将增长3.6%，较1月份预测值下调0.8个百分点。贝格尔指出：“中国是全球贸易复苏的重要贡献者。中国更多进口原材料、机械设备以及消费品等，对全球产生了强大的溢出效应。鉴于中国经济在全球经济中的分量以及中国经济复苏的溢出效应，中国在全球复苏中发挥着重要作用。”

中国国家统计局4月18日发布最新数据显示，中国经济第一季度同比增长4.8%，比2021年四季度环比增长1.3%。这一增长速度高于美国《华尔街日报》经济学家所预期的4.6%。贝格尔表示，中国经济第一季度同比增长4.8%，超过预期。这主要得益于今年年初相对强劲的经济活动，体现出中国经济在稳定恢复。

贝格尔认为，中国经济有足够的韧性和潜力，中国政府也拥有充足政策空间来促进经济增长。中国还可以通过多种政策工具，进一步引导经济活动转向低碳部门。数字经济和绿色投资将助力经济发展更加平衡，也有助于增加就业、提高收入、增强经济韧性和环境可持续性。相信中国能够实现5.5%左右的经济增速预期目标。

去年，中国实际使用外商直接投资首次突破1万亿元人民币。今年一季度，中国实际使用外资同比增长25.6%。对于外资持续流入中国，贝格尔表示，中国在开放金融业方面取得了重大进展，改革仍在不断深化。例如，中国政府颁布实施新的外商投资法，并缩减了外资准入负面清单。随着中国持续推动经济再平衡的改革议程，深化结构性改革，进一步扩大对外开放，中国经济的韧性将进一步增强，并保持对外资的吸引力。

4月15日，中国央行决定下调金融机构存款准备金率0.25个百分点，针对支持实体经济、稳定宏观经济基本面持续发力。25日，今年首次降准正式落地，释放长期资金约5300亿元人民币。中国政府通过一系列危机应对措施、流动性供应、财政政策和金融支持，努力减轻疫情对经济的负面影响，贝格尔对此表示欢迎。他说，中国人民银行年初下调政策利率，引导贷款市场报价利率（LPR）报价下降，将传导至企业的贷款利率，降低信贷融资成本。这些政策举措，加上更多的财政政策支持，比如通过加强社会保障制度来支持低收入家庭等，将对经济稳定复苏产生良好效果。

（本报华盛顿电）

《 人民日报 》（ 2022年04月26日 03 版）

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