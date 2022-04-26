本报记者 严 瑜

随着欧元区3月通胀率再创历史新高，国际社会对欧洲经济前景的担忧进一步增加。分析指出，对于负责价格稳定的欧洲央行来说，通货膨胀是一个令人头痛的问题。外媒引述欧洲央行行长拉加德的话称，国际冲突进一步加剧通胀，这将降低经济增长水平，未来几个月的经济前景“相当不确定”。

多国通胀率创新高

目前，在许多欧洲国家，通货膨胀形势严峻。据路透社报道，根据欧盟统计局日前公布的数据，欧元区3月通胀率从2月的5.9%急升至7.5%，再度达到创纪录新高。

其中，西班牙因国家电力市场的特殊性，3月通胀率达到9.8%，为1985年5月以来的最高水平，远高于同期欧盟平均通胀率，也高于德国、法国、意大利等欧盟主要经济体的水平。

德意志银行副总裁卡尔·冯·罗尔日前接受媒体采访时发出警告称，如果限制能源进口，德国今年的通货膨胀率可能达到10%。

法国经济部长勒梅尔近日接受媒体采访时表示，法国通货膨胀在今年将保持高位。相关数据显示，今年3月份法国通货膨胀率达到4.5%，这是自20世纪80年代以来的最高水平。

通货膨胀正在加剧欧洲经济下行风险。欧洲央行预计，欧元区今年第一季度经济将实现幅度非常小的正增长；第二季度将接近零增长，因为高能源价格打击消费和企业投资。

能源短缺推高物价

“导致欧洲国家通胀的短期因素非常明确，即乌克兰危机推高粮食、能源等大宗商品价格，形成较广的传导面。此外，欧盟基于地缘政治考量，在削减对俄罗斯能源依赖方面表现出较为坚决的政治意志，这使市场产生一个预期，即在未来较长时间内，欧洲将面临能源短缺、供应不足的状况，从而进一步推高能源价格，带动物价上涨。”中共中央党校国际战略研究院副教授赵柯在接受本报记者采访时分析称。

据悉，近日，在向俄罗斯发起的最新一轮制裁中，欧盟27个成员国就禁止从俄进口煤炭取得一致共识。分析认为，这意味着欧盟正式拉开了与俄罗斯能源“脱钩”的序幕。按照欧委会的计划，2022年内成员国将减少2/3的俄罗斯天然气进口；至2030年前，完全关闭对俄罗斯能源的进口通道。

赵柯指出，从长期因素来看，在乌克兰危机爆发之前，不仅是欧洲国家，全球实际都已面临通胀压力。“随着全球经济从疫情中逐步恢复，全球消费需求进一步回升，通胀成为一种全球性现象，欧洲通胀是全球通胀的一部分。”

法国《回声报》报道指出，自2021年11月以来，欧元区通胀率每个月都在打破纪录。乌克兰危机的发生只是加速了事态的演变。美联储主席鲍威尔日前也表示，通胀成为一个全球性问题。

今年或是滞胀一年

欧洲央行行长拉加德近日表示，“通胀上行风险已经加剧，尤其是在短期内”。同时，她确认了欧洲央行的立场，即在未来几个月结束其量化宽松政策是合适的。

《回声报》指出，2022年很可能是欧洲滞胀的一年，高通胀和低增长会同时发生。目前，欧盟各国政府和欧洲央行面临非常艰难的形势。加息对由地缘政治事件决定的原材料价格影响不大，而收紧货币则可能抑制经济增长。

分析普遍认为，欧洲通胀将会持久性地居高不下，因为粮食与能源供应问题需要较长周期才能完成。

“短期来看，欧盟正在俄罗斯之外寻找新的能源供应来源，如美国和中东国家。欧盟为此付出的代价是承受更高成本，并且只能将通胀降到可以承受的范围之内，无法真正解决问题。长期来看，欧盟将从三方面着手：一是加快绿色转型步伐，增加相关投入，从根本上减少油气资源在整体能源结构当中的比重；二是挖掘自身在节能环保领域的技术优势，在供给不能快速增加的情况下，通过技术改进，提高现有能源利用效率；三是从制度上推动经济层面的战略自主，增强欧盟与外部世界经济联系的韧性，并提高能源供应的多元化和本地化。”赵柯说。

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