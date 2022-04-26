□ 李嘉宝

据外媒报道，当地时间4月22日，与世界银行谈判结束后，黎巴嫩正计划起草一项法律，用于接受世界银行1.5亿美元的紧急贷款以进口小麦。俄乌冲突爆发后，美西方加大对俄制裁力度，使粮食严重依赖对俄进口的黎巴嫩受到强烈冲击，本国小麦库存一度仅够维持最多一到一个半月。

黎巴嫩的遭遇并非个案。在各国经济相互依存、紧密相连的今天，美西方的制裁大棒正在殃及多国民众，制造出新的人道主义灾难，尤其是那些经济基础本就薄弱的发展中国家，更是无辜受害。

——制裁不断推高全球粮食价格。俄罗斯是全球第一大小麦出口国和主要化肥生产国，制裁使俄粮食和化肥出口面临高度不确定性。联合国粮农组织的数据显示，今年3月份，世界粮食商品价格跃升至历史最高水平。该机构指出，如果全球市场供应缺口持续，未来一年全球营养不良人口数量可能增加800万至1300万，主要波及亚太地区和撒哈拉以南的非洲。此外，靠近地中海的许多北非国家和亚欧国家，过去以较低航运费用就能从俄罗斯进口粮食，如今却面临着“挨饿”风险。据外媒报道，也门、利比亚、索马里等国近期都面临着严重的粮食短缺，“人道主义危机和政治不稳定的风险正在增大”。

——制裁加剧全球能源短缺风险。美西方把禁止俄罗斯能源出口作为打击其经济命脉的关键一招，导致国际油价近期高位震荡，从严重依赖俄罗斯能源的欧洲，到亚洲、非洲、中东等地区的发展中国家和低收入国家，普通民众都在承受着油气价格上涨之苦。在斯里兰卡，政府不得不一再延长全国各区域的每天停电时间，最长达13小时，许多工厂和企业都无法正常开工，大批工人失业，生活必需品供不应求，民众生活无法得到保障。

——制裁进一步增加全球产业链供应链的堵点、断点。在新冠肺炎疫情造成的供应链不畅仍待突破的背景下，美西方对俄采取禁止飞机进入领空、船只停靠港口，禁止与主要俄企业和金融机构进行交易等制裁措施，进一步加剧产业链供应链危机，许多发展中国家的企业和民众不得不承受巨大的经济损失和生活压力。在土耳其，因SWIFT系统对俄部分银行关闭，安塔利亚果蔬出口商无法从俄罗斯客户手中获得数千万美元的货款。

当前，世纪疫情与百年变局交织叠加，全球发展本就面临多重挑战。各国既要应对疫情反弹，又到稳经济保民生。然而，作为全球最大发达国家，美国不顾全球稳定和各国实际需求，在俄乌冲突中不断拱火浇油，还高举制裁大棒，并以“二级制裁”威胁逼迫其他国家“选边站队”，严重破坏多国经济民生，给全球经济制造出更多障碍。美国为维护自己的全球霸权，不惜损害别国的生存权、发展权，正成为当前世界经济动荡之源，进一步暴露出“美式人权”的虚伪和“双标”。

随着制裁恶果日益显现，越来越多国家发声反对美国制裁。巴拿马外长莫伊内斯表示，巴方不赞同在国际上动辄实施单边制裁。印度财长西塔拉曼表示，印度将继续从俄罗斯购买石油，表示“会把国家利益和能源安全放在第一位”。巴西外交部长卡洛斯·弗兰萨认为，西方国家对俄实制裁将严重损害发展中国家的利益和经济发展。目前，联合国190多个成员国当中，有140多个国家未参与对俄制裁，这足以说明问题。

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