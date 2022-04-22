人民网大马士革4月22日电 （记者薛丹）在第53个世界地球日到来之际，联黎部队向中国第二十批赴黎维和部队颁发了环境贡献奖，以表彰中国维和部队在环境保护中作出的贡献。

高效利用水资源，从“点滴”做起。黎巴嫩虽然是临地中海的国家，但是淡水资源非常匮乏，而且水质很硬。维和官兵的生活用水都需要打井取水，再经过层层净化才可使用。维和官兵们想了很多办法。一方面节约用水，随手关水龙头，杜绝长流水。另一方面则是增加废水利用率，例如把洗菜后的水浇灌菜地、用洗衣服的水冲洗厕所等等。

养成好习惯，节约每一度电。维和部队使用燃油发电，石油属于不可再生的化石能源，而且使用起来十分污染环境，所以节约用电，不仅仅是保护资源，也是保护环境。维和官兵人人树立“人走灯灭”理念，坚决杜绝“长明灯”现象。

严格垃圾分类，定点存放，定时处理。官兵们根据垃圾分类要求，将垃圾分为“金属罐和玻璃垃圾、塑料垃圾、纸质垃圾、混合不可利用垃圾、医疗垃圾”五大类进行定点存放，定时处理。不乱扔、勤整治，营区内形成“维护环境人人有责，良好环境人人共享”的良好氛围。

变废为宝，节能环保。官兵们化身“工匠大师”，进行废物利用。他们将报废的维修零件组装成高大威猛的“蓝盔勇士”机器人，把废旧木板制成熊猫立牌、书架、茶盘、桌子等实用品，有的则将废弃瓶子涂上颜色，变身精美的花瓶，还有的废弃轮胎改造成花盆……能工巧匠们把营区打造得充满创造力。

大清理，大整治，营区环境焕然一新。官兵们工作之余对房前屋后的堆放物和营区周围的垃圾进行清理，并因地制宜，利用闲置地等边角种植花卉、果蔬。进一步绿化美化了营区环境。

先后三次高标准通过联黎部队环境核查，受到高度赞扬。联黎司令部环境官每季度对每个分队进行环境核查，对实地居住环境、炊事班、给养库、垃圾池等区域的用水管理、污水处理、能源效率等方面进行全方位核查。中国营区内整洁的环境卫生、高效的资源管理多次赢得联黎环境官的高度赞扬。

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