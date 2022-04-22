人民网北京4月22日电 （李焱）4月21日下午，在中俄友好、和平与发展委员会成立25周年之际，由全国青联、俄罗斯“国际合作领袖”组织主办，外交学院承办的中俄青年发展论坛在京举行。

中国政府欧亚事务特别代表、中国原驻俄大使李辉在致辞中指出，在习近平主席和普京总统战略擘画和引领下，中俄新时代全面战略协作伙伴关系保持高水平发展。各领域合作呈现亮点多、成色足、融合深、合作成果更惠民生、发展前景更加广阔的新特点。他强调，青年是国家的希望、民族的未来，保持中俄关系发展势头需要两国青年贡献力量，将世界引向正确方位需要两国青年贡献力量。

俄罗斯驻华大使安德烈·杰尼索夫表示，加强青年人的交流是俄中两国领导人关注的问题。近年来通过青年的合作，双方举办了涉及各领域的800多项活动，有6万多名年轻人参与其中。中俄青年发展论坛的举办有助于加深新时代俄中全面战略与协作伙伴关系，推动国际的和平与发展。

全国青联副主席、共青团中央书记处书记傅振邦在致辞中指出，中俄是搬不走的好邻居、拆不散的真伙伴。面对全球性挑战，中俄青年对历史最好的纪念，就是沿着历史前进的正确方向担当责任、创新行动。他勉励中俄青年共同努力，做世代友好的生力军、多边主义的捍卫者、共同发展的先锋队，为推动新时代中俄关系迈向更加美好的未来，为推动构建人类命运共同体而不懈奋斗。

论坛上，12位中俄青年深入探讨中俄青年如何响应全球发展倡议，加强数字经济等领域交流合作；如何树立共同、综合、合作、可持续的安全观，抵制技术封锁和数字霸权；如何反对冷战思维和阵营对抗，捍卫真正的多边主义、构建人类命运共同体等重要议题。

当天，来自中国和俄罗斯的青年组织负责人代表、青年企业家代表、国际关系等各领域青年专家代表，以及百余名中俄优秀青年通过线上线下相结合的方式参加了论坛。

(责编：高歌、刘慧)