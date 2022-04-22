人民网首尔4月22日电 （马菲、伊圣楠）昌宁牛浦湿地国际研讨会21日至22日在韩国昌宁郡举行。各国专家围绕“湿地保护利用”与“朱鹮保护培育”两个主题进行讨论，旨在探讨湿地保护和利用方案，推动昌宁郡生态观光中心建设。

牛浦湿地位于韩国昌宁郡，是韩国最大的自然内陆湿地。在2018年《湿地公约》第十三届缔约方大会上，韩国昌宁获得全球首批“国际湿地城市”称号。

朱鹮是韩国第198号天然纪念物（国家重点保护物种）。因盲目捕猎和环境污染，朱鹮1979年在韩国消失。昌宁郡自2008年起开始进行朱鹮复原工作。中国政府于2008年和2013年先后向韩国政府共赠送4只朱鹮。2019年，昌宁郡成功实现了朱鹮的野外孵化。

截至目前，牛浦朱鹮复原中心已成功增殖朱鹮495只。自2019年起，昌宁郡共开展四次朱鹮野化放归活动，共将160只朱鹮重新送回自然的怀抱。

昌宁郡表示，在全球变暖和气候危机的影响下，牛浦湿地的保护和合理利用显得尤为重要，需要积极探讨如何寻求保护与利用间的平衡。未来昌宁郡将持续开展多种有地区特色的国际性活动，进一步推动牛浦湿地的生态建设。

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