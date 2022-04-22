中国驻法国大使卢沙野发表致辞。人民网记者 刘玲玲摄

人民网巴黎4月22日电 （记者刘玲玲）当地时间21日晚，由中国驻法国大使馆主办、巴黎中国文化中心承办的“2022巴黎·国际中文日”活动在巴黎中国文化中心举行。本次活动主题为“中文：共筑美好未来”。

中国驻法大使卢沙野在致辞中说，语言是文化艺术的重要载体。语言的传播有力地推动了不同文明间的交流互鉴。中法双方开展了一系列开创性的人文交流活动，塑造了东西方文明交流互鉴的典范。比如我们现在所在的巴黎中国文化中心，成立于2002年11月，是中国在西方国家设立的首个文化中心。2004年10月，法国文化中心在北京揭幕，是在中国落地的第一家外国文化中心。在成立至今的近20年里，两个文化中心都举办了不计其数的展演、论坛、讲座等各类活动，成为两国民心相交、人文相通的重要桥梁。

卢沙野表示，在中文教学方面，法国是欧洲较早创设中文教席、开设中文课程、将中文纳入国民教育体系并由国家制定教学大纲的国家。目前全法共有超过11万青少年学习中文，约900所中小学开设了中文课。中文教育不仅在法国基础教育阶段蓬勃发展，也成为法国高等教育热门专业，是很多毕业生求职的“王牌”。

卢沙野同时勉励在场的中文学习者和爱好者，希望他们继续努力学好中文，成为促进中法友谊的中坚力量，让中法两国人民越走越近、越走越亲。

当晚还举行了巴黎中国文化中心“中文三行诗歌原创大赛”颁奖仪式。据介绍，本次大赛得到法国中文学习爱好者的积极响应，经过专家评审，共征集到作品201件，其中有27件优秀作品获奖。其中金奖获得者还同现场观众分享了自己学习中文的有趣故事。此外，获奖作品还在巴黎中国文化中心进行展出。

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