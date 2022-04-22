人民网布鲁塞尔4月21日电 （记者张朋辉）4月21日，中国驻比利时大使曹忠明应邀出席比中经贸委北京冬奥会庆祝晚宴并致辞，比中经贸委主席德威特、比利时奥委会主席塞弗以及70余名比中经贸界人士出席活动。

曹忠明在致辞中首先对比利时冬奥代表团的优异表现表示祝贺，向比奥委会和比冬奥代表团对北京冬奥会的大力支持表示感谢。曹忠明表示，比利时运动健儿在北京冬奥会上奋勇拼搏，实现了时隔74年再次获得金牌和女运动员首次获得奖牌两个历史性突破，生动诠释了奥林匹克精神。中国秉持绿色、共享、开放、廉洁的办奥理念，克服新冠肺炎疫情影响，向世界奉献了一场“简约、安全、精彩”的冬奥盛会，这离不开包括比利时在内世界各国的理解和支持。

曹忠明说，在冬奥赛场上，运动健儿追求“更高、更快、更强”的奥林匹克精神。在全球市场的赛道上，中比企业家也在努力拼搏，扩大经贸合作，提升企业竞争力，争做“领跑人”。2021年，中比双边贸易总额达389.5亿美元，同比增长了36.3%。这充分表明中比、中欧经贸关系拥有广泛共同利益和广阔合作空间，合作共赢是我们唯一正确的选择。希望比利时企业家们坚定对中国高质量发展的信心、读懂中国对高水平开放的决心、保持对中比互信的恒心。中比、中欧经贸关系的本质是互利共赢，不是我赢你输。把经贸问题政治化，搞脱钩和筑墙，破坏的是全球产业链、供应链，损害的是双方的合作基础和共同利益。中比企业家应发挥桥梁作用，让中比各界相互客观、理性看待对方，讲好双方合作故事，继续用“心”书写中比务实合作的未来篇章，共同为中比、中欧务实合作创造良好的氛围。

德威特主席感谢中国驻比利时使馆长期以来对比中经贸委的大力支持，表示将一如既往帮助比中企业更好开拓对方市场。塞弗主席祝贺中国成功举办北京冬奥会，表示愿进一步推动比中体育交流与合作。

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