新华社海南博鳌4月21日电 题：RCEP生效逾百日，对亚太区域合作影响几何？——聆听博鳌亚洲论坛2022年年会的声音

新华社记者

《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP），自2022年1月1日正式生效已逾百日。

这一全球最大自由贸易协定实施进展如何？为亚太区域合作带来哪些新机遇？对中国进一步开放将会产生哪些深远影响？在此间正在举行的博鳌亚洲论坛2022年年会上，与会嘉宾展开讨论。

红利初显：成员国贸易往来更密

“RCEP生效后，主力产品氯苯胺出口到日本，关税税率由3.1%降为0，为客户减免关税近20万元人民币，有利于我们更好开拓日本市场。”

谈到RCEP带来的好处，江苏苏州湘园新材料股份有限公司负责人马菲菲最大的感受就是“减税”。得益于RCEP框架下中日首次达成的双边关税减让，尽管面临疫情影响，今年以来这家企业对日出口额仍增长近10%。

自RCEP生效以来，越南众享机电技术有限责任公司已经从中国进口近3000台农用微耕机，公司经理于光海说：“RCEP生效为跨境贸易商带来实实在在的好处。高效率的铁路运输通关，为公司送来了充足的机械设备。”

这是RCEP生效为企业带来红利的缩影。

4月20日，博鳌亚洲论坛2022年年会举行“亚太区域合作新阶段”分论坛。新华社记者丁洪法 摄

RCEP现有15个成员国，包括中国、日本、韩国、澳大利亚、新西兰5国以及东盟10国，人口数量、经济体量、贸易总额等三个方面均占全球总量约30%。根据协定，区域内90%以上的货物贸易将最终实现“零关税”。同时，协定在原产地规则、海关程序、检验检疫等方面形成统一规则，域内贸易便利化程度进一步提高。

生效逾百日，红利已初显。海关数据显示，一季度，中国对RCEP其他14个成员国进出口总值超过2万亿元，同比增长6.9%，占同期中国外贸总值的30.4%。其中，与韩国、马来西亚、新西兰等多个国家进出口额同比增速超过两位数。

这是一个多边受益的合作机制。《博鳌亚洲论坛亚洲经济前景及一体化进程2022年度报告》指出，RCEP是首次囊括中日韩三大经济体的区域贸易协定，在中日、日韩之间首次建立自贸关系，标志着东亚区域经济一体化迈出了里程碑式的一步。

博鳌亚洲论坛咨委、联合国前副秘书长兼亚太经社会执行秘书阿赫塔尔说，RCEP市场体量大，规则涵盖贸易、投资、流通等方面的自由便利化，对促进区域贸易发展有很大作用。

前景广阔：区域间价值链连接更紧

地缘冲突和世纪疫情等多重因素，影响产业链供应链稳定。与会专家认为，RCEP的实施有利于重塑区域产业链供应链，应对外部冲击挑战。

“RCEP生效之后，全球供应链格局会产生调整。”商务部国际贸易经济合作研究院副院长张威表示，原产地累积规则必然会促使企业综合测算成本，在整个区域内形成更合理的分工体系，重塑供应链格局。

近日，新加坡金航集团与海南洋浦经济开发区签约，年产2万吨高端天然植物涂料科研及产业化项目正式落地，这是RCEP生效后首次有成员国在洋浦投资实体产业项目。

海南自贸港重点园区之一的洋浦经济开发区（无人机照片）。新华社记者张丽芸 摄

与会专家指出，企业要充分认识RCEP原产地累积规则的商业价值，积极扩大中间产品生产规模，同时把握产业链供应链重构契机，积极将生产和服务向价值链高端延伸。

紧抓RCEP契机，广西汽车集团与日本ASF株式会社于今年初签署协议合作开发纯电动物流车。根据协议，中国负责研发生产，日方企业支付研发费用并在日本销售，计划于今年12月实现量产和上市销售，这将是广西新能源物流车首次整车进入日本市场。

《博鳌亚洲论坛亚洲经济前景及一体化进程2022年度报告》指出，RCEP成员方存在极大的产业互补优势，日本的金融、资本和技术优势，中韩的中高端制造业、新兴数字产业以及全产业链优势，东南亚地区的劳动力优势以及大洋洲地区的资源优势，能够汇聚全球最完整的制造业门类，覆盖从高端到低端的全产业链范畴。

影响深远：中国制度型开放步伐更快

在服务贸易领域实现较大程度开放，构建区域内制造业相关服务网络；首次在亚太区域内达成范围全面、水平较高的电子商务规则……RCEP将促进中国实现更高水平制度型开放，更好地参与区域融合发展和一体化大市场建设。

国家主席习近平在博鳌亚洲论坛2022年年会开幕式上表示，共赢合作是亚洲发展的必由之路。《区域全面经济伙伴关系协定》正式生效，中老铁路建成通车，有效提升了地区硬联通、软联通水平。我们要以此为契机，推动亚洲形成更加开放的大市场，促进亚洲共赢合作迈出新步伐。

习近平强调，中国将全面实施《区域全面经济伙伴关系协定》，推动同更多国家和地区商签高标准自由贸易协定，积极推进加入《全面与进步跨太平洋伙伴关系协定》和《数字经济伙伴关系协定》。

从要素型开放转向制度型开放，中国对外开放的大门越开越大，不断为构建新发展格局蓄能。

海南自由贸易港是中国对外开放的一个重要窗口。博鳌亚洲论坛理事、海南省常务副省长沈丹阳表示，海南正积极研究，探索先行先试《全面与进步跨太平洋伙伴关系协定》某些规则，推动服务贸易等领域再向前走一步，“这既有利于海南自贸港建设发展，也有利于推进区域合作。”

更大的开放，带来更多机遇和挑战，企业唯有借势而上。中国能源建设集团有限公司董事长宋海良说，无论是RCEP，还是《全面与进步跨太平洋伙伴关系协定》和《数字经济伙伴关系协定》，都代表高标准的国际经贸规则，倒逼企业积极对标国际先进水平，不断锻造更具优势的核心竞争力。（记者王悦阳、吴茂辉、谢希瑶、郭轶凡）

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