新华社东京4月21日电（记者姜俏梅）由日本有识之士组成的“中国文物返还运动推进会”20日在东京举行集会，要求日方返还战争期间从中国掠夺的文物。

今年是中日邦交正常化50周年，也是日本战败77周年。“中国文物返还运动推进会”联合代表、日本山口大学名誉教授纐缬厚在集会上说：“日本（发动侵华战争）使中国人民遭受深重灾难，我们无法让无辜逝去的生命死而复生，但是可以归还从中国掠夺的文物。我们发起中国文物返还运动启动集会，希望通过返还文物实现‘历史和解’进而推动两国关系发展。”

“中国文物返还运动推进会”联合代表、日本“继承和发展村山谈话会”理事长藤田高景指出，战后日本保守政权并没有认真反省侵略行为，也从未调查和公布从亚洲各地掠夺来的文物实际情况。据他介绍，日方从朝鲜半岛掠夺来的文物多达30万件，而从中国掠夺来的文物数量庞大无以计数。

当天，从日本各地赶来的一百多名民众参加集会。多位学者就目前国际形势下维持日中战略互惠关系的重要性以及返还文物运动的意义等进行了专题演讲。与会人士认为，日方应正视历史，将使用武力从中国掠夺的文物返还。

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